哈萨克斯坦启动人工智能教学试点 覆盖小学到高中

目前，带有人工智能元素的数字化教学方案正处于试点阶段，部分学校已在教学过程中测试AI工具的应用。课程内容根据学生年龄特点设计，小学阶段采用游戏化和可视化教学方法，帮助学生直观理解AI概念；高中阶段则让学生完成如创建聊天机器人、数据分析、AI伦理案例研究等项目型任务。

这种教学方式旨在发展学生的批判性思维、数字技能，并帮助他们形成对科技的理性理解与负责任态度。

目前，这一计划已在全国多所学校试点实施。AI辅助教学解决方案包括：Roqed AI、Aqyl、Google Workspace for Education、Kahoot（AI版本）等。这些工具成为教师与学生的有效助手，使课堂更加直观、互动、个性化，并助力教师在教学组织与学生个别辅导中提升效率。

人工智能应用还将促进数字技能的培养，为教师提供教学支持，并增强学生对现代教育方法的兴趣与参与度。

国家教育科学院首席专家阿塞姆·萨雷别科娃表示：

“如今人工智能不仅是教学工具，更是教师的助手、学生的伙伴。我们正在构建一种让技术服务于思维、沟通与责任培养的教育环境。”

在引入人工智能的过程中，教育系统特别重视伦理与安全问题。国家教育科学院已向学校下发相关规范性文件，内容包括人工智能应用的伦理标准。这些标准目前正在学校中进行试点实施。

此外，已成立人工智能教育伦理委员会，负责讨论AI在教育中应用的实际问题；提供方法学支持；监督人工智能在教育领域的透明性与责任落实。

【编译：达娜】