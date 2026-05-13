马迪耶夫：哈萨克斯坦移动互联网速度三年提升75%

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦政府副总理兼人工智能与数字发展部长扎苏兰·马迪耶夫表示，过去三年，哈萨克斯坦电信行业投资规模已超过1万亿坚戈，推动全国互联网基础设施和通信质量明显提升。

他在马吉利斯发言时指出，目前相关投资已取得显著成效。

数据显示，过去两年，哈萨克斯坦固定通信用户数量增长19%，移动通信用户增长12%；移动互联网平均速度提升75%，互联网流量增长67%。

“无论是流量、网速还是用户数量，各项指标都在持续增长。”他说。

据介绍，目前增长主要得益于通信基站基础设施扩建，而基站建设也是移动运营商最主要的投资方向。

与此同时，哈萨克斯坦正逐步淘汰老旧3G技术。目前，全国仅依赖3G通信的村庄数量已减少五倍以上，降至约550个居民点，主要通过升级至4G网络实现改善。

此外，全国5G基站建设工作也在持续推进。

根据哈数字发展部规划，未来两年内，全国超过3500个农村居民点将接入高速互联网，这将使农村地区光纤互联网覆盖率从目前的43%提升至92%。

与此同时，哈政府计划今年实现国家级公路移动互联网覆盖，并于明年完成主要州级公路网络覆盖。