阿拉木图启动“数字孪生”试点 公共设施管理迈向智能化

据阿拉木图市数字化局副局长梅冉姆·对谢阔夫介绍，该倡议旨在提升市政基础设施的管理效率，减少资源流失，并在发生突发事故时实现快速响应。所有收集到的数据将进行统一整合，并接入阿拉木图市的“数字孪生”平台。目前，项目已选定中国深圳市城市交通规划设计研究中心作为合作伙伴，并与哈萨克斯坦本土企业“Qala AI”共同推进实施。

—贾斯哈纳特小区已被确定为“数字孪生”试点项目的首个落地区域。从2026年1月至2027年3月，我们计划在该区域完成工程管网的普查及全面数字化工作。系统的整体集成与正式上线预计将于明年完成，-对谢阔夫表示。

对谢阔夫还指出，阿拉木图已开始引入创新型城市环境监管手段。作为试点项目，阿拉木图首次启动了超低空无人机监管系统。该项目由深圳市智慧城市科技发展集团有限公司与哈萨克电信公司联合实施。

目前，阿勒玛勒区纳扎尔巴耶夫大街、阿拜大街、若兹巴克耶夫大街及拉伊姆别克大街围合区域已设立测试区，重点用于监控街道照明运行状况及环卫作业质量。

此外，在博凯汗诺夫街与热斯库洛夫街交汇处，以及阿拉套区的沃杰特小区，也已设置面向环境监测的数字化测试点。

据此前报道，阿拉木图“数字孪生”城市项目有望获得中国相关机构的融资支持。

【编译：阿遥】