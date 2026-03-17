哈萨克斯坦拟启动咸海湖床生态修复国际项目

参加会见的包括博拉特·乌特穆拉托夫基金会监事会主席阿尔马兹·沙尔曼、基金会总经理艾努尔·卡里博佐娃、“Verny Capital”集团首席执行官艾丹·阿卡诺夫，以及加利福尼亚大学伯克利分校科学家、E-seed技术发明者塞米娜·尤伊和马尔科·弗雷斯基。

据介绍，该项目不仅对克孜勒奥尔达州具有重要意义，也是一项具有国际影响力的生态工程。项目的核心技术是由美国加州大学伯克利分校开发的E-seed创新技术。在项目实施过程中，该技术将根据当地自然条件进行适应性调整，并由克孜勒奥尔达州国立库尔科特阿塔大学与国际拯救咸海基金会共同参与相关研究与实践。

E-seed技术基于无人机空中播种原理。通过无人机将包裹在可生物降解材料中的耐盐植物（盐生植物）种子投放到土壤中，这些种子能够自动深入土层并完成播种。该方法能够使种子更深地进入土壤，从而提高植物的成活率。

与传统种植方式相比，该技术不仅能够减少人力成本，还能在较短时间内覆盖大面积区域。博拉特·乌特穆拉托夫基金会计划通过实施试点项目，减少干涸海床产生的盐尘暴对周边地区的影响，并改善当地生态环境。

近年来，博拉特·乌特穆拉托夫基金会在克孜勒奥尔达州的发展中实施了多项社会项目。例如，在当地开设了 “Asyl Miras”自闭症康复中心，并建设了库尔科特阿塔国际机场新航站楼。

此外，基金会还向州传染病医院、围产中心以及面向残障儿童的第2州级康复中心提供了现代化医疗设备；同时在克孜勒奥尔达市和咸海区为社会弱势家庭提供住房，并在2021年旱灾期间向当地居民提供人道主义援助。

州长纳勒巴耶夫在会谈中表示，恢复咸海生态系统对该地区具有重要的战略意义。

- 恢复咸海生态系统对本地区至关重要。我们愿与各方合作，共同实施旨在改善生态环境、提升居民生活质量的项目。 -他说。

【编译：达娜】