《号角》报：阿拉什运动时期的重要民族报刊

（哈萨克国际通讯社讯）20世纪初，哈萨克草原的民族报刊事业迎来蓬勃发展，在唤醒民族意识、推动社会进步和传播政治理念方面发挥了重要作用。《号角报》（«Ұран»）正是这一时期最具代表性的报刊之一。作为阿拉什运动的重要舆论阵地，它积极传播民族独立、教育启蒙和国家团结的思想，为哈萨克民族的现代化进程留下了深刻印记。

《号角报》创刊于1917年，出版地位于博凯奥尔达（今西哈萨克斯坦地区）的汗王宫（Хан ордасы），以周报形式发行。该报由加布杜勒加济兹·穆萨加利耶夫（Ғабдллғазиз Мұсағалиев）担任发行人，由“内奥尔达穆斯林事务局”（Ішкі Орда мұсылман бюросы）负责印刷出版。编辑部地址标注为“阿斯特拉罕省汗王驻地，《号角报》编辑部”（Ханская ставка, Астрахан губерниясы, «Уран» редакциясы）。

1917年6月3日，《哈萨克报》（«Қазақ»）第232期首次向广大读者介绍了这份新报纸，并刊登了有关其创刊的消息。

根据《哈萨克报》的介绍，《号角报》的办报宗旨是“关注哈萨克民族当前与未来的重要事务，就制宪会议、土地、水资源、学校和宗教教育等问题向民众普及知识并提供指引”。这一定位表明，《号角报》不仅是一份新闻报纸，更承担着提高民众政治素养、引导社会舆论和探讨民族未来的重要使命。

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《号角报》聚集了当时一批著名社会活动家和知识分子。其中包括俄罗斯帝国第一届国家杜马议员、内奥尔达专员巴赫特克列伊·库尔马诺夫（Бақыткерей Құлманов），著名诗人、教育家古玛尔·卡拉什（Ғұмар Қараш），教育工作者门杰绍夫（Меңдешов），以及阿日格列耶夫（Әжігереев）和纳·马纳耶夫（Н.Манаев）等人。他们长期在报纸上发表文章，围绕国家政治局势、土地问题、教育事业、民族团结以及社会变革等议题展开深入探讨。

在订阅制度方面，《号角报》全年订阅价格为5卢布，半年为3卢布，三个月为1卢布75戈比。这一订阅体系反映出当时哈萨克民族报刊已逐步形成较为完善的发行机制，同时也体现了报纸努力培养稳定读者群体的办报理念。

哈萨克斯坦著名作家萨肯·赛福林在其著作《艰难的征程》（«Тар жол, тайғақ кешу»）中，将《号角报》列入与《哈萨克报》理念一脉相承的重要民族报刊。他指出，《萨雷阿尔卡报》（«Сарыарқа»）、《阿拉什报》（«Алаш»）、《统一之旗报》（«Бірлік туы»）以及《号角报》等报刊共同承担着传播阿拉什运动思想的重要使命，积极倡导民族团结和政治启蒙。

《号角报》长期关注全哈萨克代表大会、阿拉什自治政府的建立、土地改革、教育事业、民族治理体系建设，以及博凯奥尔达脱离阿斯特拉罕省并与其他哈萨克地区实现联合等重大议题。同时，报纸还刊登了大量关于哈萨克土地殖民化、土地流失以及民族权益受到限制等问题的深度分析文章。

作为阿拉什运动的重要思想阵地，《号角报》始终致力于推动民族团结、传播教育理念和倡导文明进步。围绕民族自治、土地命运、教育发展、文化建设和社会生活等议题，该报在唤醒民族历史意识和推动社会思想进步方面发挥了积极作用。

苏维埃政权建立后，《号角报》停止出版。然而，在哈萨克斯坦独立之后，随着档案资料的不断整理和研究，这份报纸在哈萨克民族新闻史上的重要地位再次得到学界的充分肯定。

如今，《号角报》已被视为阿拉什时代民族报刊的重要代表之一。它不仅见证了哈萨克民族追求独立与发展的历史进程，也记录了民族思想觉醒和社会变迁的时代印记，是哈萨克斯坦民族新闻事业发展历程中的宝贵历史遗产。