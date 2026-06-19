滑动时代：信息消费习惯正在发生怎样的改变？

（哈萨克国际通讯社讯）从短视频平台到社交媒体信息流，“无意识滑动”正成为数字时代最普遍的行为习惯之一。算法驱动下，用户在不知不觉中投入大量时间，信息获取方式也随之发生深刻变化。

专家指出，持续刷屏带来的影响已超出娱乐范畴，不仅改变了人们的阅读习惯和思维方式，也引发了关于注意力、记忆力以及认知能力的讨论。

“脑腐化”成为数字时代热词

近年来，短视频平台迅速崛起，重塑了人们获取信息的方式。TikTok、Instagram Reels和YouTube Shorts等平台不仅成为娱乐工具，也深刻影响着知识传播、舆论形成和社会议题讨论。

与此同时，越来越多的研究开始关注短视频带来的潜在影响。

专家解释称，每当用户观看一段感兴趣的短视频，大脑都会释放多巴胺。这种与愉悦感相关的化学反应，会促使人们不断刷新信息流，进入“无尽滑动”状态。

2024年，英国牛津词典将“Brain rot”（脑腐化）评为年度词汇。这一概念并非指大脑出现生理损伤，而是用来描述过度消费数字内容导致的注意力下降、思维能力减弱和认知疲劳等现象。

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相关研究显示，与观看短时长视频课程的学生相比，观看长篇深度讲解视频的学生对知识的长期记忆效果更好。数据显示，前者平均只能记住约40%的内容，而后者的信息保留率可达到65%左右。

这表明，短视频虽然有助于快速获取信息，但未必适合深度学习和长期记忆。

“碎片化思维”正在形成

阿尔-法拉比哈萨克国立大学博士研究生、心理学家哈兹别克·阿赫梅托夫（Қазбек Ахметов）表示，当前年轻人越来越倾向于以碎片化方式接收信息。

“30秒的舞蹈视频、15秒的搞笑片段、10秒的烹饪教程，会让人习惯于接收零散信息，而不是完整叙事。当被问及‘刚刚看到了什么’时，人们往往记住的是几个画面片段，而不是完整事件。”

他指出，这种现象与目击者记忆模式存在相似之处。人们通常只能回忆起“红色外套”“巨大声响”“模糊画面”等细节，而难以准确复述事件全貌。

最初源于流行文化的“碎片化思维”概念，如今已成为心理学和教育学领域的重要研究议题。

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不过，专家强调，目前并没有科学证据表明短视频会直接导致阿尔茨海默病等神经退行性疾病。

阿赫梅托夫表示，真正需要关注的是由过度使用数字设备引发的睡眠障碍和长期压力。

“问题并不在社交媒体本身，而在于围绕社交媒体形成的生活方式。长期睡眠不足和持续压力会削弱大脑的认知资源。”

儿童与电子设备：限制还是引导？

专家认为，短视频对儿童的影响尤为明显。

根据相关研究数据，目前约90%的儿童表现出不同程度的电子设备依赖倾向。

阿赫梅托夫表示，3岁以下儿童不宜接触动画片和短视频内容。

“幼儿无法理解完整情节，他们接收到的只是不断切换的画面和声音刺激。”

近年来，儿童数字安全问题也逐渐成为公共政策议题。

哈萨克斯坦马吉利斯议员谢尔盖·波诺马列夫（Сергей Пономарев）此前在国家库鲁尔泰会议上提出，应研究对16岁以下未成年人使用社交媒体实施限制的可能性。

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他表示，各国在这一领域已有不同实践经验，一些国家将限制年龄设定为14岁，另一些国家则设定为16岁。

“这并非单纯的禁止措施，而是帮助青少年形成健全人格的重要尝试。”

不过，专家普遍认为，限制并非唯一解决方案。

阿拉木图市心理健康中心主任萨帕尔·拉赫曼舍耶夫（Сапар Рахманшеев）指出，相比简单禁止，更重要的是帮助孩子建立正确的信息消费习惯。

“孩子最需要的信息来源不是互联网，而是父母。”

滑动时代下，阅读习惯正在重塑

哈萨克斯坦总统直属战略研究所政治研究部首席专家艾格丽姆·阿卜德拉希托娃（Әйгерім Абдрашитова）表示，全球阅读兴趣下降趋势与数字内容消费增长密切相关。

英国国家读写能力基金会数据显示，在8至18岁的儿童和青少年中，仅有32.7%的人表示喜欢在闲暇时间阅读，日常阅读比例仅为18.7%，创下近20年来最低水平。

哈萨克斯坦社会发展研究所的调查结果显示，51.2%的受访者过去一年没有阅读过任何书籍，29%的受访者仅读过1至3本书，仅19.2%的受访者一年阅读4本及以上书籍。

不过，专家指出，这并不意味着阅读文化正在消失，而是阅读方式正在发生转变。

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近年来，社交媒体催生出新的阅读社群。读书俱乐部、读者交流会、Telegram频道以及图书博主不断涌现，推动阅读文化以新的形式传播。

书籍不再只是个人阅读行为，也成为一种社交活动和身份认同方式。

国际研究同样印证了这一趋势。出版机构哈珀柯林斯的数据显示，通过BookTok了解图书的14至17岁青少年比例，从2024年的23%增至2025年的27%；通过YouTube获取图书信息的比例则从25%上升至30%。

阿卜德拉希托娃表示，在数字时代，阅读已经从个人习惯逐渐转变为一种社区文化。

在无限滑动与深度阅读之间寻找平衡

专家认为，培养阅读习惯仍然是摆脱“无尽滑动”依赖的重要途径之一。

“从小养成阅读习惯至关重要。数字时代成长起来的一代人拥有较强的多任务处理能力，他们可以同时听音乐、交流、浏览社交媒体，并完成学习任务。但与此同时，更需要重视时间管理能力。”阿卜德拉希托娃说。

总体来看，无论是阅读文化还是信息消费习惯，都没有消失，而是在数字技术的推动下不断演变。

在算法主导的信息环境中，如何在高效获取信息与深度思考之间找到平衡，正成为数字时代每个人都需要面对的新课题。