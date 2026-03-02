哈萨克斯坦冬季运动热潮升温：完善体系助力青少年成长

作为拥有广阔草原和寒冷冬季气候的国家，哈萨克斯坦在冬季运动领域具备天然优势。全国各地设有完善的青少年体育学校体系，向儿童免费开放专业训练课程。通常，花样滑冰从4岁起招收学员，冰球、滑雪等项目多在5—6岁开始培养，体现出国家对青少年早期体育教育的重视。

在费用方面，公立青少年体育学校的基础训练不收取学费，但家长需自行承担装备开支。不同项目的投入差异较大。例如，冰球因对防护装备要求较高，完整装备通常需20万至35万坚戈（约合数百美元）。花样滑冰初期投入相对适中，冰鞋和训练服等基本装备约需5万至12万坚戈。速度滑冰的初期装备支出约8.5万至10万坚戈，而滑雪套装则约3万坚戈起。

在训练费用方面，地区城市团体课程月费一般为2.5万至3万坚戈，首都阿斯塔纳和阿拉木图等大城市根据训练频率不同，月费约4.5万至8万坚戈不等。部分俱乐部提供免费体验课程，以帮助家长和孩子做出更合适的选择。

值得注意的是，许多家庭通过购买二手装备、选择团体课程等方式有效降低开支。由于儿童成长较快，二手装备市场活跃，价格通常为新品的一半左右，同时仍保持良好使用状态。

Коллаж: Kazinform / Nano Banano

除经济因素外，家长更看重体育运动带来的综合价值。冰雪项目不仅提升儿童的身体素质、协调能力和耐力，还培养团队合作精神和自律意识。尤其是在数字化时代背景下，体育运动成为促进青少年身心健康的重要方式。

近年来，国家持续加大对体育基础设施的投入。除北部和东部传统冰雪运动强区外，南部地区也通过建设现代化冰场实现全年训练，为更多青少年创造参与机会。生态环保和可持续发展理念同样融入冬季体育建设之中。

今年，哈萨克斯坦在冬季奥运会多个项目中亮相，涵盖冬季两项、速度滑冰、花样滑冰、短道速滑、高山滑雪、自由式滑雪等领域，展示了国家在冰雪运动方面的整体实力。

专家指出，尽管部分项目存在一定装备成本，但在国家免费训练体系和多元化选择的支持下，哈萨克斯坦为青少年参与冬季运动提供了稳定、可持续的发展环境。冰雪运动正成为连接国家体育传统与未来发展的重要桥梁，也向国际社会展现出哈萨克斯坦在青少年体育培养方面的活力与潜力。

【编译：木合塔尔·木拉提】