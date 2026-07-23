哈萨克斯坦库鲁尔泰选举竞选宣传期启动：媒体、候选人和网络平台需遵守哪些规定？

本次库鲁尔泰选举将产生145个议员席位，共有来自7个政党的545名候选人参与角逐。竞选宣传期将于7月23日18时01分开始，持续至8月21日，8月22日为“静默日”，选举投票将于8月23日举行。

竞选宣传活动正式启动

哈萨克斯坦总检察院表示，《哈萨克斯坦共和国选举宪法法》第27条和第28条对竞选宣传活动的程序和条件作出了明确规定。

根据法律，国家保障公民和社会团体依法享有开展竞选宣传活动的权利。相关宣传活动可以通过大众媒体、网络平台、公开竞选活动以及宣传材料发放等形式进行。

谁可以开展竞选宣传？

哈萨克斯坦总检察长副手叶尔兰·乌捷格诺夫表示，公民和社会团体有权在法律框架内支持或反对特定候选人和政党，并依法开展竞选宣传活动。

候选人及其所属政党可通过合法渠道向选民介绍自身的竞选纲领、政治主张及相关活动内容。

Фото: Kazinform

大众媒体有哪些规定？

总检察院特别提醒，大众媒体在选举期间必须严格遵守相关法律要求。

其中，电视和广播机构不得在新闻类节目和时事评论类节目中发布竞选宣传内容。违反规定者，将依据《行政违法法典》第112条第1-1款承担行政责任，可被处以50个月计算指数（MCI）罚款。

此外，已登记为候选人或候选人授权代表的记者，以及媒体机构负责人，不得参与选举相关报道。违反规定者，将被处以20个月计算指数罚款。

媒体机构还有义务客观、公正地报道候选人和政党的竞选活动，不得歪曲相关事实、竞选纲领及活动内容。同时，不得发布明显损害候选人或政党名誉、尊严和商业声誉的信息。

如媒体拒绝为相关人员提供免费刊登更正声明的机会，也将依法承担行政责任。

网络平台需要注意什么？

随着网络平台在竞选宣传中的作用日益突出，总检察院也对相关要求进行了说明。

为候选人和政党提供有偿宣传服务的网络平台和媒体机构，必须在竞选宣传活动开始至少5日前向中央选举委员会提交服务收费标准及相关条件，并在中央选举委员会公布相关信息后方可发布宣传内容。

同时，竞选宣传材料不得匿名发布，也不得在哈萨克斯坦境外制作。相关宣传材料必须注明制作单位、委托制作人员以及资金来源等信息。

对于通过有偿方式制作竞选宣传材料的网络平台用户，同样适用上述规定。

候选人和政党享有平等宣传机会

哈萨克斯坦法律明确规定，各大众媒体必须为所有参选政党和候选人提供平等的宣传机会。

如果媒体机构同意与某一政党签订宣传服务协议，则应当在同等条件下向其他参选政党开放相关服务。违反规定的，将被处以20至50个月计算指数罚款。

与此同时，地方执行机构和地方自治机构还须按照统一、公平的原则，为候选人与选民见面活动提供场地。违反相关规定的，将被处以30个月计算指数罚款。

Фото: Kazinform

宣传材料有哪些要求？

根据总检察院的声明，所有竞选宣传材料都必须依法公开相关信息，包括：

制作单位信息；

印刷地点及印刷数量（适用于印刷品）；

委托制作人员信息；

宣传材料资金来源。

此外，法律还明确禁止：

在哈萨克斯坦境外制作竞选宣传材料；

发布匿名竞选宣传材料；

使用并非为本次选举专门制作的宣传材料。

违反规定将面临行政处罚

根据《行政违法法典》的相关规定，不同违规行为将面临相应处罚，包括：

新闻和时事评论节目发布竞选宣传内容：罚款50个月计算指数；

候选人身份记者参与选举报道：罚款20个月计算指数；

未平等提供媒体宣传机会：罚款20至50个月计算指数；

未依法申报有偿宣传服务：罚款30至50个月计算指数；

制作或传播不符合规定的宣传材料：罚款25个月计算指数；

故意损毁合法设置的竞选宣传材料：罚款15个月计算指数。

七个政党参与角逐145个议席

据了解，本次库鲁尔泰选举共有545名候选人参与145个议员席位的竞争。其中：

“Adilet（公正）”党：186名候选人；

Respublica党：75名候选人；

哈萨克斯坦人民党：72名候选人；

“Auil（乡村）”人民民主爱国党：69名候选人；

“Ak Zhol（光明之路）”民主党：63名候选人；

“Baitaq（拜塔克）”绿党：47名候选人；

全国社会民主党：33名候选人。

哈萨克斯坦总检察院呼吁所有竞选活动参与方严格遵守相关法律规定，确保本次库鲁尔泰选举竞选宣传活动依法、公平、有序进行。