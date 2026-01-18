油价波动加剧外部压力 阿塞拜疆加快调整经济发展路径

分析指出，当前市场环境迫使阿塞拜疆政府重新审视财政与经济布局，以应对油价波动带来的风险。相关趋势及其潜在影响，成为Kazinform记者重点关注的议题。

地缘政治与产量变化叠加影响市场

今年以来，委内瑞拉政局动荡、伊朗社会经济压力上升，以及非欧佩克国家原油产量增长，共同塑造了国际油市的新格局。尽管委内瑞拉原油日产量即便恢复至110万至120万桶，在全球总产量中占比不足1%，但其增量已足以对市场预期产生明显影响。

目前，委内瑞拉原油日产量在90万至110万桶之间波动，远低于2000年代初超过350万桶的高位水平。受制于基础设施老化、长期制裁及投资不足，该国原油生产潜力依然受到明显限制。但即便如此，其重质和中质原油在亚洲和欧洲市场上，与里海原油形成直接竞争。

分析人士指出，只要全球原油日产量增加20万至30万桶，就可能引发布伦特原油价格下行，进一步放大市场波动性。多家机构预测，2026年布伦特原油年均价格或维持在每桶59至66美元区间，这对阿塞拜疆等出口国而言，意味着竞争压力持续上升。

伊朗局势为市场带来额外不确定性

伊朗仍是今年国际油市的重要地缘政治风险源。里亚尔持续贬值、通胀率超过40%，加剧了国内社会压力，限制了其扩大原油出口的能力。但作为重质原油的重要供应方，伊朗在相关细分市场仍具影响力。

在多重风险作用下，布伦特原油价格目前维持在每桶62至63美元左右。对阿塞拜疆而言，较高油价有利于出口收益，但区域不稳定因素同时推高了投资和物流成本。

非欧佩克国家改变全球供应格局

全球原油供应结构正在发生变化。专家预计，2026年全球原油产量增量主要来自巴西、圭亚那和阿根廷，合计或占新增产量的一半。巴西新项目投产后，日产量有望升至450万桶；圭亚那则凭借Stabroek油田扩建，日产量可能达到100万桶。

上述趋势将削弱欧佩克+在市场中的影响力，并在供需匹配的背景下，对油价形成持续压力。

阿塞拜疆面临出口与产量平衡考验

在当前环境下，阿塞拜疆需要在遵守欧佩克+配额与高效利用里海大型项目之间保持平衡。2025年，该国原油日产量约为64万桶，主要来自“阿塞里—奇拉格—古内什利”海上油田群，其余来自“沙赫丹尼兹”凝析油和“阿布歇隆”区块。

原油出口仍主要通过巴库—第比利斯—杰伊汉管道完成。2025年1月至10月，管道共输送原油2280万吨，其中1940万吨为阿塞拜疆原油，其余为来自哈萨克斯坦和土库曼斯坦的过境原油。

国际评级机构Fitch预测，2026年阿塞拜疆原油日产量将维持在57.1万至57.6万桶之间。受油田逐步枯竭影响，未来几年产量可能缓慢下降，2028年或降至2660万吨；随着“阿布歇隆”项目推进，2029年有望回升至2740万吨。

产量收缩限制了出口潜力，也增加了成品油进口需求。2024—2025年期间，俄罗斯仍是主要供应国，同时阿塞拜疆也在评估来自哈萨克斯坦、伊拉克和挪威的进口可能性。

油价风险与能源转型并行推进

分析认为，国际油价的轻微波动即可对阿塞拜疆出口收入造成显著影响。若委内瑞拉产量进一步恢复、对伊朗的限制有所缓和，油价中枢可能下移至每桶60至70美元区间。油价每下降5至10美元，都会直接压缩出口收入和国家石油基金（SOFAZ）的财政转移规模，进而影响投资和社会项目。

在此背景下，发展可再生能源被视为降低风险的关键路径。“希兹—阿布歇隆”风电项目不仅具有环保意义，也被视为缓冲油价波动、提升经济韧性的战略举措。通过推动“绿色能源”，阿塞拜疆有望减少对油气收入的依赖，改善投资环境，塑造新的出口结构。

专家观点：从依赖到适应

经济学家纳蒂格·贾法尔利指出，当前国际油市处于高度动荡状态，全球经济放缓、地缘政治不确定性以及主要产油国的限产政策，正同时对价格形成压力。

他表示，阿塞拜疆预算以每桶65美元为基准并非悲观设定，但实际市场价格可能略低。尽管国家石油基金的转移机制可缓冲直接冲击，出口收入和贸易平衡的间接影响已开始显现。

独立油气分析师拉达·叶夫拉什娜也指出，阿塞拜疆原油通常以高于布伦特原油每桶4至6美元的价格出售，但在当前市场环境下，年中对预算进行调整并不排除。她强调，国家石油基金超过700亿美元的资产，为应对油价下行提供了重要安全垫。

总体来看，2026年阿塞拜疆油气市场仍将面临波动，但在财政调适、出口管理和经济多元化推进下，国家正逐步增强对外部冲击的适应能力。

【编译：木合塔尔·木拉提】