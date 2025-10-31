动画——文化的镜子：哈萨克斯坦首届国家动画电影周圆满落幕

展示国家文化“软实力”的艺术形式

“动画不仅是一种娱乐形式，更是一种能反映民族灵魂的艺术语言。”——“哈萨克动画”创作联合体负责人艾肯·詹比洛娃（Айкен Жамбылова）在接受采访时表示。

她指出，举办动画电影周的核心目标，是让观众了解本国动画的发展历程与创作水准，将经典之作与当代新片相结合，展示动画作为国家文化软实力的重要载体。

“哈萨克动画的根源可以追溯到上世纪60年代。当时，导演阿曼·海达罗夫（Әмен Хайдаров）创作了《燕子尾巴为什么分叉》（《Қарлығаштың құйрығы неге айыр?》）等经典作品，奠定了哈萨克动画艺术的基础。如今，这一领域已形成完整的产业体系，拥有成熟的制作基地、专业培训体系和国际合作网络。”艾肯表示。

目前，哈萨克斯坦有多家活跃的动画制作公司，如“BalaPan”“Sak Studio”“Toonbox Kazakhstan”以及“哈萨克动画”，构成了本土动画的坚实力量。

Фото: Kazinform

从民族传说到现代表达

如今，哈萨克动画人不再局限于儿童题材，而是不断探索更多维的文化叙事。艾肯介绍，今年“哈萨克动画”推出了十二部试验性动画项目，题材涵盖生态、哲学、悬疑、幻想与社会主题。

其中包括探讨环境问题的民俗惊悚片《水中仙女》（《Su perisi》）、带有哲理意味的喜剧片《家园》（《Шаңырақ》）、悬疑动画《影子》（《Көлеңке》）等，以及系列剧《勇敢的院落》（《Айбынды аула》）、动画短片《乌玛伊之泪》（《Ұмайдың жасы》）和《纳吾鲁兹的幽灵》（《Наурыз елес》）。

“这些作品显示出哈萨克动画正在走向成熟，形成独立、多样、开放的创作方向。”艾肯说。

Фото: Қазақанимация

技术与创意并进

哈萨克动画产业在技术与专业培训方面也在迅速进步。詹比洛娃介绍，哈萨克斯坦的多家工作室配备了符合国际标准的制作设备，并与加拿大、法国、亚美尼亚等国的专家合作举办了系列培训课程，内容涵盖视觉叙事、项目融资、制作流程等方面。

“系统化的专业教育和国际交流，为哈萨克动画的品质提升奠定了坚实基础。”她强调。

Фото: Қазақанимация

经典与创新同台亮相

电影周期间，观众欣赏到了哈萨克动画从手绘到3D时代的发展历程。展映片单包括海达罗夫的数字修复经典——《燕子尾巴为什么分叉》（《Қарлығаштың құйрығы неге айыр?》）、《跛驴》（《Ақсак құлан》）、《四十个谎言》（《Қырық өтірік》）、《智慧与财富》（《Даналық пен байлық》）等；以及近年来的新作《金人》（《Алтын адам》）、《冰鹰》（《Мұзбалақ》）、《阙特勤》（《Күлтегін》）。

这些影片共同勾勒出哈萨克动画艺术的成长轨迹，既有民族神话的视觉重现，也有现代叙事的艺术探索。

年轻创作者崭露头角

活动期间，多位导演和新锐动画人亮相，包括图尔德别克·迈丹（Тұрдыбек Майдан）、提列克·托列吾加兹（Тілек Төлеуғазы）、阿代·阿比尔迪诺夫（Адай Әбілдинов）、库阿尼什·纳格兹（Қуаныш Нағыз）、扎纳迪尔·拜达尔别科夫（Жәнәділ Байдарбеков）、阿扎马特·叶尔纳扎罗夫（Азамат Ерназаров）等。

“我们相信，未来几年中，更多年轻动画人才将脱颖而出，让世界看到哈萨克动画的创造力与文化自信。”艾肯表示。

Фото: Қазақанимация

文化外交的新窗口

詹比洛娃强调，动画不仅是文化传播的工具，更是“文化外交”的新形式。哈萨克动画作品在多个国际电影节上展映，已成为展示国家形象的重要载体。

“哈萨克斯坦地域辽阔、文化多样。南方草原与北方平原的景致差异，为动画创作提供了无尽灵感。各地的传说、人物与象征元素，共同构筑了我们独特的视觉语言。”她说。

阿斯塔纳——文化创意的核心

之所以选择在阿斯塔纳举办动画电影周，是因为首都已成为全国创意产业的中心。这里拥有完善的影院体系、后期制作中心、创意工坊及专业教育资源。

此外，首都在文化政策中的战略地位也使其成为传播国家文化形象的最佳平台。正如艾肯所言：“这不仅是一场艺术活动，更是文化品牌与国家形象建设的重要一环。”

面向未来的文化使命

“我们希望国家动画电影周成为一年一度的传统活动，持续激发年轻人的创作热情，推动本土动画产业高质量发展。”艾肯最后表示。

她认为，未来5至10年，哈萨克动画将建立系统的教育机制与实验中心，参与更多国际合作项目。

“我心中最能代表哈萨克动画精神的两部作品，是《跛驴》（《Ақсак құлан》）与《金人》（《Алтын адам》）。前者展现了民族神话的生命力，后者证明了我们的历史完全可以用现代影像语言讲述。”

哈萨克动画，正在以其独特的艺术语言，为世界展示一个充满想象力、情感与文化底蕴的哈萨克斯坦。

【编译：木合塔尔·木拉提】