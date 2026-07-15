阿拉木图动物园再添普氏野马幼驹

园方表示，这匹幼驹的顺利出生具有重要意义。普氏野马是全球最为珍稀的野生马种之一，被列入《哈萨克斯坦红皮书》和世界自然保护联盟濒危物种红色名录。动物园成功繁育普氏野马，是国际物种保护项目的重要组成部分，对于保护其遗传多样性、扩大稳定种群具有积极意义。

Фото: зоопарк Алматы

目前，阿拉木图动物园正参与多项珍稀濒危野生动物保护国际合作项目，涉及物种还包括高鼻羚羊、北极熊和金雕等。

“每一匹普氏野马幼驹的诞生，都是动物园科研和保育团队多年努力的成果。”阿拉木图动物园副园长阿格拜·阿哲巴耶夫表示，“我们始终致力于为动物营造良好的生活环境，严格按照国际繁育计划开展配对繁殖，并持续进行专业兽医监测。每一匹幼驹顺利出生，都说明我们的保育措施取得了积极成效，也体现了动物园在全球普氏野马保护工作中的努力。”

Фото: Алматы хайуанаттар бағы

为保障动物拥有安静、适宜的生活环境，普氏野马家族目前生活在动物园一处不对游客开放的专门区域。“库尔班库勒”、幼驹“杰勒马亚”以及雄性普氏野马“梅热依”均处于工作人员持续观察之下。

园方介绍，目前母马和幼驹健康状况良好，幼驹发育正常，各项生命体征稳定。