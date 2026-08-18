哈萨克斯坦加强珍稀动物保护 多个物种数量上升

（哈萨克国际通讯社讯）近年来，哈萨克斯坦珍稀有蹄类野生动物和赛加羚羊种群数量持续增长，野生动物重引入工作也在稳步推进。

数据显示，截至2025年，哈萨克斯坦中亚马鹿数量达到1240只，鹅喉羚16122只，亚洲野驴4702只，盘羊17604只。

根据2025年统计数据，全国赛加羚羊总数量达到397.8万只。其中，乌拉尔种群数量为230万只，别特帕克达拉种群160万只，乌斯秋尔特种群7.8万只。

哈萨克斯坦生态和自然资源部目前正系统推进野生动物重引入工作。

截至2025年，全国波斑鸨数量为16487只。其中，肯德尔利—卡亚桑保护区有2455只，南哈萨克斯坦地区6146只，阿雷斯—卡拉套地区1922只，茹桑达拉地区1985只，阿克套—博扎希保护区470只，安达赛保护区3491只。

2017年，哈萨克斯坦在科斯塔奈州南部“阿尔滕达拉”国家自然保护区建立野生有蹄类动物重引入中心。目前中心共有14匹普氏野马，其中包括12匹母马和2匹公马。按照计划，到2029年底还将引入40匹普氏野马。

在恢复亚洲野驴种群方面，目前已向“伊犁—巴尔喀什”国家自然保护区迁入42只亚洲野驴，并向“阿勒滕达拉”国家自然保护区迁入24只，共计66只。

与此同时，哈萨克斯坦还在实施图兰虎野外重引入计划。图兰虎曾因河岸林消失、过度捕杀和食物资源不足等原因，于20世纪中叶在哈萨克斯坦境内灭绝。目前，该项目采用在遗传上与图兰虎最为接近的阿穆尔虎开展种群恢复工作。

位于巴尔喀什湖南部的“伊犁—巴尔喀什”国家自然保护区是虎类重引入工作的主要实施区域。近年来，为建立稳定的食物基础，当地已陆续引入亚洲野驴、鹅喉羚和野猪等有蹄类动物。

2026年8月，一只名为“希望”（Үміт）的雌性阿穆尔虎首次在该保护区被放归自然环境。

目前，哈萨克斯坦境内共有835种脊椎动物，其中包括178种哺乳动物、489种鸟类、49种爬行动物、12种两栖动物、104种鱼类以及3种圆口类动物。

此外，全国预计分布约10万种无脊椎动物，其中昆虫不少于5万种。被列为珍稀和濒危物种的包括132种及亚种脊椎动物和96种无脊椎动物。