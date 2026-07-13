哈萨克斯坦动物园数量持续减少 服务收入却创历史新高

动物园数量持续减少 服务收入创历史新高

Energyprom数据显示，哈萨克斯坦动物园行业的发展并非一路平稳。2017年，动物园服务总额降至7.338亿坚戈，此后总体呈增长趋势。2020年，行业服务收入达到16亿坚戈，2021年回落至13亿坚戈。自2022年起，行业重新恢复增长，到2025年服务总额已增至26亿坚戈，较2017年增长逾一倍。

与收入增长形成鲜明对比的是，全国动物园数量持续下降。数据显示，截至2025年，哈萨克斯坦仍有8家动物园（其中包括3家互动式动物园）和1家海洋馆在运营。而在2017年和2018年，全国共有20家动物园。相比之下，动物园总数减少了60%。

Фото: зоопарк Алматы

互动式动物园数量下降尤为明显。2017年，全国共有14家互动式动物园，2019年降至11家，2021年减少至6家，到2025年仅剩3家，较最高时期减少超过四分之三。

分析认为，这一变化与法律法规调整密切相关。根据《负责任对待动物法》，自2025年1月1日起，哈萨克斯坦全面禁止经营互动式动物园、流动动物园、流动海洋馆以及非农牧类流动动物展览。

Фото: Александр Павский/Kazinform

与此同时，动物保护问题仍备受关注。2025年和2026年，阿拉木图动物园先后发生游客向犀牛、狮子投掷石块的事件。此外，游客擅自投喂动物的现象也屡遭批评。专家指出，不适当的食物可能对动物健康造成严重影响。

目前，全国官方统计的3家互动式动物园分别位于阿斯塔纳市和阿拜州。从地区分布来看，全国20个行政区中，仅有7个设有动物园。

游客主要集中三大城市 动物数量保持稳定

数据显示，2025年，哈萨克斯坦各动物园及海洋馆共饲养动物、鸟类和鱼类约1.44万只，与2024年基本持平，较2015年增长17%。历史最高纪录出现在2018年，当时园内动物总数达到1.75万只。

游客接待方面，2025年全国动物园和海洋馆共接待游客260万人次，同比下降5.5%。虽然低于2024年创下的280万人次纪录，但仍高于2015年至2023年间的大多数年份。

Фото: Александр Павский/ Kazinform

统计数据显示，2015年全国动物园接待游客约120万人次，2016年增至130万人次；受疫情影响，2020年游客数量一度降至60万人次。

Energyprom指出，2025年绝大多数游客集中在全国三大城市。其中，阿拉木图动物园接待游客110万人次，占全国总量的42.3%；奇姆肯特动物园接待71.62万人次；阿斯塔纳动物园及海洋馆接待51.74万人次。三地合计接待游客约占全国总量的89%。

此外，东哈萨克斯坦州动物园全年接待游客9.3万人次，阿克莫拉州为2.9万人次。由于阿拜州和卡拉干达州未单独公布相关数据，按全国统计数据测算，两地动物园全年共接待游客约17.31万人次。