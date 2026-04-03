阿拉木图动物园迎来三只阿穆尔虎幼崽 游客数量显著增长

2026年1月11日，园内阿穆尔虎“Bentley”和“Yargy”成功产下三只幼崽。出生初期，幼崽一直与母虎共同生活；随着春季到来，它们已开始走出兽舍，逐步适应新的生活环境。目前幼虎仍以母乳为主，同时也开始对固体食物产生兴趣，活动能力和活跃度不断增强。

Фото: Алматы қаласының әкімдігі

随着春季旅游季启动，园区内多种喜温动物也陆续转入夏季展区。包括大象、长颈鹿、犀牛、斑马、貘和鹈鹕等动物已进入开放区域活动，呈现出更接近自然状态的生活场景。

数据显示，在纳乌鲁兹节假日期间，动物园共接待游客约4万人次，创下历史新高。与去年同期相比，游客数量增长超过23%。

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动物园负责人塞伊尔汗·阿基尔别科夫表示，节日期间游客大幅增加，反映出市民和游客对自然生态的关注持续提升。三只阿穆尔虎幼崽的诞生不仅是一项重要成果，也体现了园区专业团队长期投入与精心养护的成效。

目前，动物园正持续推进基础设施建设，不断改善动物饲养与管理条件。同时，面向公众的科普与教育项目也在逐步拓展，以提升参观体验与生态保护意识。

【编译：达娜】