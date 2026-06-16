阿拉木图动物园迎来一对加拿大猞猁

据悉，这对猞猁于4月6日抵达。根据国际动物交换协议，阿拉木图动物园以园内饲养的猛禽作为交换，引进了这对珍稀的捕食性动物。

猞猁抵达后，严格执行了检疫隔离程序，并始终处于专业兽医团队的持续监测之下。目前，它们已基本适应新环境，并正式与游客见面。

Фото: Алматинский зоопарк

此次引进的雄性猞猁为3岁，雌性为7岁。它们被安置在动物园“豹类馆”区域内专门为小型掠食动物设置的综合饲养笼舍中。

目前，这对猞猁的日常食谱主要包括鱼类、牛肉和鸡肉等。

加拿大猞猁主要分布于北美北部地区，是一种典型的寒带捕食动物。其耐寒能力极强，全身覆盖的厚密皮毛以及宽大的足垫，使其能够在深雪环境中灵活活动。

Фото: Алматинский зоопарк

该物种的另一显著特征是耳尖生有明显的黑色簇毛。这一结构不仅具有辨识度，也有助于增强听觉，在捕猎过程中发挥重要作用。此外，猞猁行动极为隐蔽，移动时后爪几乎会精准踩在前爪的落点上，从而实现近乎无声的潜行。

阿拉木图动物园方面表示，对这对新入园的猞猁寄予厚望，并期待其未来能够在园内顺利繁殖后代。