阿拉木图动物园今年迎来87只新生幼崽

据动物园兽医尤利娅·杜德金娜介绍，这些新生动物包括阿穆尔虎、白狼、袋鼠、狐猴、马鹿和野山羊等。

—我们最大的收获是，一对阿穆尔虎顺利产下两只虎崽。为了实现这一成果，我们坚持努力了四年。此外，今年有两对白狼产仔，其中一对白狼产下三只，另一对白狼产下一只。这些物种在哈萨克斯坦极为稀有，具有重要的研究保护价值。-杜德金娜在阿拉木图市通讯服务中心召开的新闻发布会上表示。

Фото: Алматы зообағы

据她透露，动物园管理方计划今后继续引进新的珍稀动物，进一步丰富馆藏。近期，将从美国引进小食蚁兽和六带犰狳，从加拿大引进猞猁。同时，阿拉木图动物园还将向国外合作伙伴提供成功繁育的白尾海雕。

Фото: Алматы зообағы

动物园负责人阿依曼·叶德格盖巴耶娃介绍，阿拉木图动物园在猛禽繁殖方面享有国际声誉，其中包括胡兀鹫、白肩雕、白头海雕、渡鸦和兀鹫等品种。

—美国蒂姆巴瓦迪野生动物园组织特别指出，我园正在推进高山兀鹫的自然繁殖工作。这在全球范围内都属罕见。-叶德格盖巴耶娃说。

Фото: Алматы зообағы

目前，动物园已迎来新居民——巨嘴鸟、灵猫和长臂猿。异域动物馆也将新增巨蜥、鬣蜥和多种稀有蛇类。

此外，为北极熊“布尔加”改建的围栏即将竣工。未来，园方计划通过国际合作项目为它寻找配偶。动物园还将逐步改造所有围栏，以尽可能模拟动物的自然栖息环境。

Фото: Алматы зообағы

据悉，今年早些时候，阿拉木图动物园迎来历史性时刻——自1987年以来，年参观人数首次突破百万，达到1,097,236人次，创下37年来的新纪录。

【编译：阿遥】