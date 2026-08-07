阿斯塔纳动漫展业余Cosplay大赛揭晓获奖者

（哈萨克国际通讯社讯）阿斯塔纳国际动漫展（Comic Con Astana 2026）首日举行了业余Cosplay大赛，80余名选手登台展示精心打造的角色造型。

据阿斯塔纳市政府消息，成年组选手共带来50余个Cosplay造型，随后约30名小选手登台展示自己的作品。

本届比赛评委由去年业余Cosplay大赛的获奖者组成。主办方表示，参赛者围绕电影、电视剧、动漫和电子游戏中的角色打造了数十套制作精良的服装和造型，因此评选过程并不轻松。

Фото: акимат Астаны

成人组和儿童组前三名奖金标准相同：冠军获得10万坚戈，亚军获得6万坚戈，季军获得4万坚戈。

今年，主办方还首次增设“最佳电子游戏Cosplay”特别奖项，由“未来运动会”担任合作伙伴。成人组和儿童组特别奖获得者均获赠平板电脑。

成人组方面，《英雄联盟》（League of Legends）角色阿卡丽（Akali）的Cosplay获得第三名，《剪刀手爱德华》中的爱德华造型获得第二名。最终，“阿拉木图蝴蝶”团队凭借清洁工角色Cosplay夺得冠军。

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成人组首个“最佳电子游戏Cosplay”特别奖则由《博德之门3》（Baldur's Gate 3）角色阿斯代伦（Astarion）的Cosplay获得。

儿童组方面，《我推的孩子》角色星野爱Cosplay获得第三名，《原神》角色可莉Cosplay获得第二名，冠军由扮演《星球大战》宇宙角色贾巴（Jabba）的选手获得。

儿童组“最佳电子游戏Cosplay”特别奖由扮演《塞尔达传说》角色林克（Link）的选手获得。

业余Cosplay大赛是Comic Con Astana 2026首日的重点活动之一，吸引数百名观众聚集在主舞台前观看。

Comic Con Astana 2026于8月6日至9日在阿斯塔纳举行。主办方预计，今年这一中亚地区规模较大的极客文化盛会有望吸引约10万人次参与。接下来，现场还将举行专业Cosplay大赛、国际嘉宾见面会等活动。

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