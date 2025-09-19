中文
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    12:33, 19 9月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦启动农业普查线下阶段

    哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦国家统计局新闻服务处消息，自9月20日起，哈萨克斯坦将启动全国农业普查第二阶段，约2500名调查员将走村入户，收集数据，预计覆盖约120万户家庭。

    ауыл шаруашылығы санағы
    Фото: Kazinform

    这是哈萨克斯坦第二次开展农业普查，旨在全面掌握农业现状，特别是农村、乡镇和农村地区的详细情况。调查问卷包含22个问题，涉及牲畜和家禽保有情况、土地资源使用、园艺种植、化肥使用等信息。

    国家统计局负责人马克萨特·图尔利巴耶夫表示：

    “我们已完成普查的在线阶段，超过60万户家庭和农业单位通过sanaq.gov.kz网站填写了问卷。现在进入更广泛的线下阶段，调查员将使用平板电脑逐户收集数据。我们呼吁大家积极参与，提供真实信息。问题简单，仅限于农业活动，所有数据仅用于统计目的，不会向第三方泄露。”

    调查员将身着蓝色制服（背心和棒球帽），佩戴带有身份验证二维码的胸牌。若住户不在家，调查员会留下含联系方式的通知。

    国家统计局保证数据安全和保密，所有信息受法律保护，仅以汇总形式使用。如有疑问，可拨打统计局联系中心1446（工作时间9:00-21:00，免费）。

    农业普查于8月1日启动，将持续至10月20日。收集的数据将为更新农业信息、制定行业发展决策提供依据。此前，西哈萨克斯坦州已有超1000家农业企业参与普查。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    哈萨克斯坦 农业 社会 统计 畜牧业
