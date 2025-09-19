哈萨克斯坦启动农业普查线下阶段

这是哈萨克斯坦第二次开展农业普查，旨在全面掌握农业现状，特别是农村、乡镇和农村地区的详细情况。调查问卷包含22个问题，涉及牲畜和家禽保有情况、土地资源使用、园艺种植、化肥使用等信息。

国家统计局负责人马克萨特·图尔利巴耶夫表示：

“我们已完成普查的在线阶段，超过60万户家庭和农业单位通过sanaq.gov.kz网站填写了问卷。现在进入更广泛的线下阶段，调查员将使用平板电脑逐户收集数据。我们呼吁大家积极参与，提供真实信息。问题简单，仅限于农业活动，所有数据仅用于统计目的，不会向第三方泄露。”

调查员将身着蓝色制服（背心和棒球帽），佩戴带有身份验证二维码的胸牌。若住户不在家，调查员会留下含联系方式的通知。

国家统计局保证数据安全和保密，所有信息受法律保护，仅以汇总形式使用。如有疑问，可拨打统计局联系中心1446（工作时间9:00-21:00，免费）。

农业普查于8月1日启动，将持续至10月20日。收集的数据将为更新农业信息、制定行业发展决策提供依据。此前，西哈萨克斯坦州已有超1000家农业企业参与普查。

【编译：木合塔尔·木拉提】