哈萨克斯坦推动农业基因组研究 聚焦耐旱高产品种培育

会谈期间，各方围绕农业基因组学的发展趋势、现代基因组技术在农业领域的应用，以及扩大国际科研合作等议题进行了深入交流。与会者特别关注如何培育具备较强气候适应能力、低耗水、高产且营养价值突出的水稻和小麦新品种。

温教授介绍了在哈萨克斯坦推进基因组研究的战略构想，内容涵盖短期与长期发展计划。其中，他提出在哈萨克斯坦水稻主产区推广“干湿交替灌溉技术”，该技术有望显著降低水稻种植过程中的用水量。

此外，与会各方还就多个方向展开讨论，包括通过样本重测序评估哈萨克斯坦水稻和小麦种质资源的遗传多样性；开展大规模田间表型鉴定，以筛选最具潜力的耐候型作物品种；以及建立国家级人才培养体系，重点培养遗传学、植物育种、基因组学、农学、灌溉管理和植物病理学等领域的专业人才。

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温教授指出，从长远来看，这些倡议的实施将有助于进一步巩固哈萨克斯坦在全球粮食安全体系中的重要地位。

伊萨卡耶夫则表示，与亚利桑那基因组研究所及亚利桑那大学开展合作，旨在取得切实成果，合作范围涵盖新一代专业人才培养，以及育种、粮食安全和可持续农业领域应用型项目的启动与实施。