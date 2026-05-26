詹肯特古城启动新一轮考古发掘 聚焦东门与内城遗迹

据克孜勒奥尔达州历史文化遗产保护中心消息，本次考古工作由克孜勒奥尔达州阔尔库特阿塔国立大学考古与民族学中心的科研人员、专家学者以及高校学生共同参与，旨在进一步揭开埋藏于沙丘之下的历史谜团。

Фото: Қызылорда облыстық тарихи-мәдени мұраны қорғау орталығы

该中心主任叶尔哈兹·阿勒达纳扎罗夫介绍称，自2014年以来，在地方财政持续支持下，考古团队已对詹肯特古城开展了系统性考古研究。此前，研究人员已完成防御城墙、塔楼、民居遗址、重要建筑设施以及陶窑等遗迹的发掘与保护性修复工作。

—我们还复原了一处民居内部陈设，并展示了反映乌古斯时期生活方式的历史雕塑，为游客直观了解古城居民生活原貌提供了条件。在基础设施方面，目前通往古城的道路已经开通，核心保护区也已全部安装围栏。本轮发掘工作将按照既定计划，重点对古城东门及内城区域展开深入研究，-他说。

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历史学界普遍认为，詹肯特之所以能够成为乌古斯国的重要政治中心，与其优越的地理位置密切相关。该城地处游牧文明与农耕定居文明交汇地带，是连接乌古斯草原与花剌子模、河中地区及呼罗珊的重要交通枢纽。

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—作为“丝绸之路：费尔干纳—锡尔河廊道”的重要组成部分，詹肯特古城已被列入联合国教科文组织世界文化遗产预备名单，同时也被纳入哈萨克斯坦“全国历史文化圣地遗址”名录。目前，古城已划定明确保护区，并于2019年设立标识石碑，同时被收录进克孜勒奥尔达州历史文化遗产3D互动地图。现场还安装了二维码导览牌，方便游客获取详细信息，-阿勒达纳扎罗夫补充道。

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此前，哈通社还曾报道过位于丝绸之路沿线、连接花剌子模至西西伯利亚及哈萨克斯坦中部重要商道节点上的毡的古城相关研究进展。