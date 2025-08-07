哈萨克斯坦持续推动单一产业城市与农村发展

据哈纳特·波兹姆巴耶夫介绍，该规划以宏观区域和新增长方向为基础，旨在提升居民生活质量，充分释放各地区的经济潜力。规划特别关注消除社会、工程和交通设施可及性方面的不平衡。通过基于地区标准的体系，优先为基础设施薄弱的地区提供国家预算支持。

在单一城市发展方面，政府制定了一系列新措施，包括推动大型企业与本地商品生产商签订长期合同和承购协议、设立工业园区、实施国内价值链项目，以及促进中小企业发展等。

此外，政府正全力推进阿拉套市的建设与发展。目前，阿拉套市总体规划已获批准，特别经济区和城市发展项目办公室已设立，相关通信技术方案的制定工作也在进行中。

哈纳特·波兹姆巴耶夫强调：

“所有针对农村地区发展的国家措施，包括‘乡村安康’和‘乡村——国家摇篮’项目，都将得到协调实施。地区发展相关工作将在政府设立的项目办公室框架内统筹推进。”

【编译：木合塔尔·木拉提】