阿拉木图电动汽车保有量居全国首位 但整体占比仍不足3%

（哈萨克国际通讯社讯）随着新能源汽车市场逐步发展，哈萨克斯坦电动汽车数量持续增长。然而，与全国汽车保有量相比，电动汽车占比仍然较低。

统计数据显示，目前哈萨克斯坦登记在册的轻型汽车总数超过504.8万辆，其中电动汽车约2.46万辆，占全国轻型汽车总量的0.49%。这意味着，全国平均每1万辆汽车中仅有约49辆为电动汽车。

阿拉木图市是哈萨克斯坦电动汽车数量最多的城市。截至目前，该市共登记电动汽车15280辆，占全国电动汽车总量的近62%。换言之，全国每3辆电动汽车中，就有近2辆行驶在阿拉木图街头。

不过，从整体汽车保有量来看，阿拉木图距离“电动汽车之城”仍有较大差距。

数据显示，阿拉木图市轻型汽车总数超过62.7万辆，电动汽车占比仅为2.44%。尽管该市电动汽车数量遥遥领先，但在整体汽车保有量中的比重仍然有限。

阿斯塔纳市电动汽车数量位居第二，共登记2885辆，占当地轻型汽车总量的0.71%；奇姆肯特市电动汽车数量达到949辆，占比约为0.38%。

除上述城市外，大部分地区的电动汽车占比仍处于较低水平。其中，阿拉木图州为0.30%，杰特苏州为0.20%，江布尔州为0.19%，阿特劳州为0.18%，卡拉干达州和西哈萨克斯坦州均为0.16%。

此外，曼格斯套州、北哈萨克斯坦州、克孜勒奥尔达州、乌勒套州、巴甫洛达尔州、阿克托别州、库斯塔奈州、阿拜州、阿克莫拉州、东哈萨克斯坦州和突厥斯坦州的电动汽车占比均不足0.15%。

数据显示，目前哈萨克斯坦电动汽车市场主要集中在大型城市，尤其是阿拉木图。尽管电动汽车数量不断增长，但整体市场仍处于发展初期。

分析人士指出，电动汽车保有量的增加并不意味着市场已经成熟。当前，电动汽车在哈萨克斯坦整体汽车保有量中的占比依然较低，距离成为主流出行方式仍有较长的发展空间。