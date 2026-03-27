哈萨克斯坦推动水资源与农业合作国际倡议

在罗马工作访问期间，叶尔詹·阿什克巴耶夫还分别与意大利外交与国际合作部、联合国粮农组织（FAO）以及国际农业发展基金（IFAD）负责人举行了一系列会谈。

在与意大利外交与国际合作部副部长埃德蒙多·奇里耶利会晤时，双方讨论了当前双边合作重点及哈意关系未来发展前景，内容涉及“C5+1”合作平台，以及哈意工业与经济合作政府间工作组框架下的相关议题。

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会谈中，哈方介绍了总统改革议程下正在推进的大规模政治改革、新宪法草案全民公投结果，以及国家政治体制进一步转型的方向。同时，哈方还就一系列国际热点问题阐述了本国立场。

奇里耶利则高度评价哈意关系持续向好的发展势头，并对哈萨克斯坦推进内部改革及在外交领域提出的倡议表示肯定。

在与联合国粮农组织副总干事戈弗雷·马格文齐会谈时，双方重点讨论了哈萨克斯坦与粮农组织合作的现状与前景，特别是在农业现代化、粮食安全以及水资源合理利用等领域的合作成果。

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阿什克巴耶夫指出，作为中亚地区的重要粮食生产国，哈萨克斯坦在保障地区粮食安全方面发挥着重要作用，在小麦和油料作物的生产与出口领域居于领先地位。

他表示，哈萨克斯坦近年来推动农业发展的政策已取得明显成效。数据显示，去年国家的农业总产值同比增长13.6%。

哈方还提出，未来几年将进一步强化农产品深加工能力，计划把高附加值农产品在农业生产中的占比提升至70%。为实现这一目标，哈萨克斯坦计划新建一批加工厂，并对现有生产设施进行现代化升级。

此外，阿什克巴耶夫表示，哈方愿继续加强与粮农组织的伙伴关系，并推进为期三年的发展计划，其中包括启动700多个农工领域投资项目。

在与国际农业发展基金总裁、联合国水资源机制主席阿尔瓦罗·拉里奥会晤时，双方就推动区域及国际水安全倡议进行了深入交流。

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阿什克巴耶夫表示，哈萨克斯坦正通过“KazAID”国际发展署向伙伴国家提供人道主义援助，并为受危机、自然灾害及其他紧急情况影响地区的社会经济稳定作出贡献。

他同时指出，在当前国际形势下，水资源问题的重要性正持续上升。在此背景下，哈方再次强调总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫提出的“在联合国框架内设立国际水组织”倡议具有现实意义，体现了哈萨克斯坦致力于推动国际合作和可持续发展的立场。

在此次系列会谈中，哈方还重申，欢迎在哈萨克斯坦设立联合国粮农组织中亚分区域办公室。

哈方认为，此举不仅有助于强化面向中亚和阿富汗的联合国可持续发展目标区域中心建设，也将为地区粮食安全议程注入新的动力，进一步提升区域合作水平。

【编译：达娜】