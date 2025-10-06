格鲁吉亚抗议活动组织者被捕 总理批集会行为意在颠覆宪法秩序

抗议者最初聚集在市中心的自由广场和毗邻的鲁斯塔维利大街，人数很快增至数万人。他们高举格鲁吉亚和欧盟旗帜，高呼口号，要求举行新选举并指责“格鲁吉亚梦想”党亲俄并破坏民主进程。部分示威者响应反对派领袖号召，试图冲击总统府奥尔贝利亚尼宫，引发与警方的激烈冲突。

据目击者和媒体报道，警方动用水炮和胡椒喷雾驱散人群，现场一度混乱不堪。德国之声（DW）援引消息称，警方使用催泪瓦斯清场，造成多名抗议者和警察受伤。路透社（Reuters）报道，五名涉嫌组织抗议的活动人士当场被捕，其中包括知名歌剧演员兼反对派人物帕塔·布尔丘拉泽（Paata Burchuladze）、伊拉克利·纳迪拉泽（Irakli Nadiradze）、穆尔塔兹·佐德拉瓦（Murtaz Zodelava）、帕塔·曼加拉泽（Paata Manjgaladze）和拉斯哈·贝里泽（Lasha Beridze）。

Фото: bbc.com

格鲁吉亚总理伊拉克利·科巴希泽（Irakli Kobakhidze）将事件定性为“企图发动国家政变”，强调所有参与者将面临法律制裁。他在声明中表示，此类行为旨在颠覆宪法秩序，政府将坚决维护稳定。

内政部随即宣布，警方已就袭击警察、组织群体暴力以及企图通过武力改变宪法秩序等罪名立案调查多起刑事案件。官方通报称，截至目前，未报告严重伤亡，但呼吁公众避免参与非法集会。

Фото: Reuters

此次抗议是格鲁吉亚自2024年底以来政治危机的延续，反对派持续抵制“格鲁吉亚梦想”党的政策，并推动欧盟一体化进程。欧盟和西方国家此前多次呼吁格鲁吉亚当局保障选举公正，并释放政治犯。格鲁吉亚前总统萨洛梅·祖拉比什维利（Salome Zurabishvili）谴责暴力行为，并指责政府“自导自演”以抹黑反对派。

当局表示，将继续监控局势，确保公共安全。反对派则誓言通过和平方式争取变革，预计后续抗议活动可能持续发酵。

【编译：木合塔尔·木拉提】