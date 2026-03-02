哈萨克斯坦劳动者人工智能使用率达13.7%

全球：16.3%的劳动人口使用生成式AI

数据显示，目前全球劳动年龄人口中，已有16.3%在工作中使用生成式人工智能工具。这意味着包括 ChatGPT 在内的各类神经网络服务，正被越来越多的从业者广泛应用于日常专业活动中。

在全球范围内，阿联酋以64%的使用率位居首位，新加坡以60.9%紧随其后。挪威（46.6%）、爱尔兰（44.6%）、法国（44%）、西班牙（41.8%）、新西兰（40.5%）、英国和荷兰（均为38.9%）以及卡塔尔（38.3%）也处于领先行列。

分析指出，各国之间的差距正日益扩大。例如，阿联酋的使用率高达64%，而柬埔寨仅为5.1%。土库曼斯坦、塔吉克斯坦和阿富汗等国的比例也仅约5.6%。

哈萨克斯坦：中亚及欧亚经济联盟领先

在中亚及欧亚经济联盟国家中，哈萨克斯坦位居首位。2025年下半年，全国劳动年龄人口中有13.7%使用生成式人工智能。

紧随其后的是白俄罗斯（8.4%）、吉尔吉斯斯坦（8.2%）和俄罗斯（8%）。亚美尼亚、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦则处于区域较低水平。

值得注意的是，所有中亚及欧亚经济联盟国家在2025年下半年相较上半年均实现增长。其中，哈萨克斯坦增幅最大，半年内提升1.1个百分点，显示出较快的发展势头。

差距源于数字基础设施与投资水平

专家指出，各国人工智能普及程度的差异，主要与数字基础设施建设、教育体系发展以及相关法规完善程度密切相关。一些国家已将人工智能广泛融入国家治理和经济体系，而另一些国家仍在推进基础数字接入和提升数字素养。

总体来看，尽管哈萨克斯坦的人工智能使用率高于区域平均水平，但与全球领先国家相比仍存在明显差距。未来发展将取决于数字基础设施投资、专业人才培养以及国家人工智能项目的实施效率。

此前有消息称，人工智能技术也将被引入哈萨克斯坦建筑项目审查领域，以提升审批效率和专业评估能力。

【编译：达娜】