互免签证推动哈中交流 新疆成为合作新纽带

据介绍，当前往中国旅游的哈萨克斯坦公民数量正在稳步增加。肖业文指出，这与哈中两国之间实施的互免签证制度密切相关。

-互免签证政策实施以来，双方游客数量持续增长。这不仅便利了人员往来，也为两国人民加深了解、拓展合作提供了新的机遇，-他说。

在谈及劳务交流时，肖业文表示，从事劳动工作的人员仍需办理相应的工作签证，具体信息应通过领事渠道进行确认。

- 目前在乌鲁木齐设有哈萨克斯坦企业代表处。我们欢迎并支持更多哈萨克斯坦公司来新疆投资兴业。作为‘丝绸之路经济带‘的重要节点，新疆期待与哈萨克斯坦企业共同推进更多投资与合作项目，-他补充道。

肖业文还提到，今年春天他曾首次访问哈萨克斯坦，并出席了在阿斯塔纳举行的国际论坛。

- 哈萨克斯坦以丰富的自然资源和独特的文化传统而闻名。两国间的全面战略伙伴关系正不断深化，而中国新疆在其中发挥着重要的桥梁作用。许多双边合作项目都与新疆地区密切相关。未来，我们希望在更多领域与哈萨克斯坦开展务实合作，-他说。

据悉，新疆多家媒体近年来也更加重视推出哈萨克语内容，以进一步增进两国人民之间的相互了解和友好交流。

【编译：木合塔尔·木拉提】