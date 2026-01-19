哈启动中长期畜牧业发展路线图：牧民年满55岁可获津贴

该规划系统明确了国家支持畜牧业发展的主要路径和实施机制，围绕扩大牲畜存栏规模、提高单位产量以及释放出口潜力三项核心任务展开。

农业部数据显示，畜牧业产值目前约占全国农业总产值的39%。近期统计表明，大牲畜（牛）和小牲畜（羊）存栏量分别增长2.4%和1.6%；鲜乳产量同比增长5%，达到约380万吨；肉类产量增至120万吨，同比增长2.6%。尽管该行业年均保持2%—3%的增长，但其发展潜力尚未得到充分挖掘。

根据规划设定的目标，到2030年，大牲畜存栏量将由目前的790万头提高至1200万头，中小牲畜存栏量由2020万头增至2800万头；肉类产量预计从120万吨提升至180万吨，出口量有望实现翻番，由8.2万吨增至16.5万吨。

农业部部长阿依达尔别克·萨帕若夫在会上介绍，为实现上述目标，政府将实施一揽子金融支持措施：

——拟推出年利率6%的优惠贷款，用于采购各类种畜，年融资规模预计达3000亿坚戈，以加快畜群更新、提升遗传潜力。

——今年计划拨付50亿坚戈，用于支持远程畜牧业发展和牧场基础设施建设，相关贷款利率同为6%。

——拟投入500亿坚戈，以5%的优惠利率支持饲料加工机械及配套设备采购。

——计划启动总额2250亿坚戈的贷款项目，为畜牧业各细分领域补充流动资金，贷款利率为5%。同时，将引入“Damu”基金提供担保，以降低融资门槛。

规划还对人才保障和从业人员社会福利作出安排，包括保障牧羊人和牧工在年满55周岁后享有专项社会补贴，并为相关专业人员建设住房。

在市场建设方面，规划提出完善营销基础设施、拓展销售渠道。兽医安全被视为进入国际市场的重要前提。为此，政府将持续推进兽医体系现代化，加强对交易场所的监管，并进一步明确牲畜所有者的责任。

规划资金来源主要包括国家财政预算拨款、政府预算贷款，以及通过补贴金融机构债券利息等方式筹集。

别克帖诺夫在会议上强调，落实该综合规划必须以保障国内市场本土产品供应、稳定社会重要食品价格为前提。他指出，应同步推动畜产品深加工，提高产业附加值，并强调提升生产和流通环节透明度的重要性。为此，总理要求将全国农业普查数据整合至统一数字平台，形成权威统计信息源。

别克帖诺夫责成农业部会同有关部门加强协调，确保规划各项措施按期、高质量落实。

【编译：阿遥】