新贸易动脉：中间走廊如何改变欧亚贸易格局

（哈萨克国际通讯社讯）“中间走廊”未来发展前景，成为近日在爱丁堡商学院举行网络研讨会的核心议题。哈萨克国际通讯社驻伦敦记者对此进行了报道。

在题为“中间走廊与英国对中亚贸易未来”的线上研讨会上，来自学术界、专家机构及商界代表围绕这一连接亚洲与欧洲的重要运输通道展开讨论。该线路经由哈萨克斯坦、阿塞拜疆、格鲁吉亚和土耳其，被视为当前欧亚大陆最具潜力的新兴贸易路线之一。

与会专家指出，近期霍尔木兹海峡局势再次暴露全球能源与物流体系的脆弱性。

作为全球约五分之一石油和天然气运输的重要通道，霍尔木兹海峡一旦受到影响，便会对全球能源市场产生连锁反应。在美国、以色列与伊朗持续对峙背景下，国际市场已开始为长期不稳定局势做准备。

与此同时，也门胡塞武装的行动进一步加剧了红海与印度洋之间重要航运通道——曼德海峡的安全风险。非洲之角地区，尤其是索马里局势持续动荡，也对国际航运与全球贸易安全带来更多不确定性。

英国国防研究所研究员阿尔祖·阿巴索娃（Арзу Аббасова）表示：

“围绕霍尔木兹海峡的危机再次表明，传统运输路线存在明显脆弱性。这也让国际社会更加关注对狭窄交通咽喉的依赖风险，并推动各方重新重视像中间走廊这样的替代性新兴线路。”

不过，专家同时指出，中间走廊未来发展仍面临不少现实挑战。

约翰·伊斯顿（Джон Истон）认为，目前制约中间走廊进一步发展的关键问题，并不在中亚地区基础设施本身，而在于欧洲末端铁路网络长期超负荷运行。

他特别提到，欧洲正在推进统一铁路交通管理系统建设，以提升列车运行效率，但相关项目推进速度明显落后于预期。

他说：

“问题在于，欧洲统一铁路交通管理系统建设已严重滞后。目前，仅有约10%至20%的铁路网络完成系统部署，而原定2030年的目标期限已经越来越近。”

伊斯顿还指出，铁路运输装备成本持续上升，也是当前欧洲物流体系面临的重要问题之一。随着新技术不断引入，运营成本明显增加，而相关负担主要落在货运运营商身上。

目前，欧盟仍是中间走廊沿线最大的外部参与方。此前，欧盟已承诺投入100亿欧元，用于加强中亚地区互联互通建设。

与此同时，英国对中间走廊的关注度也正在逐步提升。

英国政界机构与智库近年来频繁讨论该线路的战略意义。专家认为，英国在基础设施融资、监管标准以及出口机制方面积累的经验，未来有望成为相关商业合作的重要资源。

本次讨论会主持人阿斯勒别克·努尔加布杰绍夫（Асылбек Нургабдешов）表示：

“中间走廊未来能否长期成功，不仅取决于基础设施投资规模，也取决于区域协调能力、制度互信以及运营可靠性。”

他认为，未来十年，中间走廊有望在多个战略领域进一步扩大英国与欧盟同中亚及南高加索地区之间的经济联系。