哈萨克斯坦启动电子废弃物循环利用项目 推动绿色循环经济发展

据哈萨克斯坦生态和自然资源部消息，该项目由全球环境基金提供资金支持，并将在全球电子产品管理计划（GEM）框架下实施。GEM计划由联合国工业发展组织发起，联合国环境规划署及其他国际合作伙伴共同参与，是一项旨在推动全球电子产品绿色管理的国际倡议。

该计划主要支持各国建立覆盖电子产品全生命周期的环保型、高效资源利用管理体系。通过完善相关政策法规、拓展技术和融资支持渠道、推广可持续产品设计理念，以及加强维修、再利用和回收体系建设，GEM计划致力于保护有限资源，同时降低电子废弃物带来的环境和健康风险。

据了解，电子废弃物已成为全球增长速度最快的废弃物类别之一。随着科技快速发展、消费需求不断扩大以及电子产品更新周期缩短，每年全球都会产生数百万吨废旧电子设备。其中，部分产品含有对环境和人体有害的物质，如未得到规范处理，可能带来长期生态和健康隐患。同时，电子废弃物中还包含大量贵金属及其他可再利用材料，如果未经回收直接进入垃圾处理环节，将造成资源浪费。

该项目将重点提升哈萨克斯坦在电子废弃物管理领域的国家能力，加强政府与私营部门之间的合作，并借鉴国际先进经验，推动电子产品可持续管理体系建设。

项目实施内容将覆盖多个方面，包括在试点城市探索居民家庭电子废弃物收集模式，为回收企业提供技术支持，优化废弃物分类体系，引入环保型处理技术和贵重材料回收利用机制。

此外，项目还计划支持应用有害物质识别工具，为电子废弃物流向监测体系建设提供基础，提升行业参与者专业能力，并加强政府部门、企业以及国际组织之间的协调合作。