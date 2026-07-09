哈萨克斯坦启动电子废弃物循环利用项目 推动绿色循环经济发展
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦即将启动“推进哈萨克斯坦电子产品全生命周期中的循环与资源利用效率”项目。该项目旨在减少电子废弃物中有害物质对人体健康和生态环境造成的影响，推动电子产品更加可持续的管理模式。
据哈萨克斯坦生态和自然资源部消息，该项目由全球环境基金提供资金支持，并将在全球电子产品管理计划（GEM）框架下实施。GEM计划由联合国工业发展组织发起，联合国环境规划署及其他国际合作伙伴共同参与，是一项旨在推动全球电子产品绿色管理的国际倡议。
该计划主要支持各国建立覆盖电子产品全生命周期的环保型、高效资源利用管理体系。通过完善相关政策法规、拓展技术和融资支持渠道、推广可持续产品设计理念，以及加强维修、再利用和回收体系建设，GEM计划致力于保护有限资源，同时降低电子废弃物带来的环境和健康风险。
据了解，电子废弃物已成为全球增长速度最快的废弃物类别之一。随着科技快速发展、消费需求不断扩大以及电子产品更新周期缩短，每年全球都会产生数百万吨废旧电子设备。其中，部分产品含有对环境和人体有害的物质，如未得到规范处理，可能带来长期生态和健康隐患。同时，电子废弃物中还包含大量贵金属及其他可再利用材料，如果未经回收直接进入垃圾处理环节，将造成资源浪费。
该项目将重点提升哈萨克斯坦在电子废弃物管理领域的国家能力，加强政府与私营部门之间的合作，并借鉴国际先进经验，推动电子产品可持续管理体系建设。
项目实施内容将覆盖多个方面，包括在试点城市探索居民家庭电子废弃物收集模式，为回收企业提供技术支持，优化废弃物分类体系，引入环保型处理技术和贵重材料回收利用机制。
此外，项目还计划支持应用有害物质识别工具，为电子废弃物流向监测体系建设提供基础，提升行业参与者专业能力，并加强政府部门、企业以及国际组织之间的协调合作。
—对于哈萨克斯坦而言，该项目的重要意义不仅在于环保领域的一项具体行动。它将成为政府部门、企业、回收机构、进口商、专家以及民间社会组织开展交流合作的重要平台。只有建立这样的伙伴关系，才能推动电子废弃物问题从潜在威胁转变为现代循环经济体系中的重要组成部分，-哈萨克斯坦可持续发展支持中心执行董事薇拉·穆斯塔芬娜表示。