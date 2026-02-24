托卡耶夫访美推动投资合作深化 助力哈萨克斯坦融入全球产业链

文章指出，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对美国的访问，为哈萨克斯坦与国际大型企业和金融机构深化合作创造了重要契机。双方围绕长期投资、生产本地化以及推动哈萨克斯坦更深入融入全球价值链等议题展开务实对话，并取得多项具体成果。

在农业领域，哈萨克斯坦农业部与美国玛氏公司（Mars, Incorporated）签署了一项总额约1.8亿美元的投资协议。根据协议，玛氏公司将在阿拉套市建设宠物食品生产工厂。该项目将重点推动农业原材料深加工，提高产品附加值，并促进相关产业链发展。玛氏公司首席执行官保罗·韦劳赫表示，哈萨克斯坦的新生产基地将成为公司拓展中亚及周边市场的重要支点。

Фото: timesca.com

医疗领域合作同样取得积极进展。哈方与英国阿什莫尔集团（Ashmore Group）讨论了建设国际医疗中心的计划，该项目将由阿什莫尔医疗国际公司与“萨姆鲁克-卡泽纳投资公司”（Samruk-Kazyna Invest）参与实施，并拟由美国西奈山医疗系统（Mount Sinai Health System）负责运营。文章指出，该项目符合哈萨克斯坦发展现代医疗基础设施和医疗旅游产业的国家战略，也是“开放投资伙伴关系”计划的重要组成部分。

航空领域合作亦成为访问期间的重要议题。托卡耶夫总统在与美国波音公司管理层会谈时确认，阿斯塔纳航空公司（Air Astana）、SCAT航空公司以及VietJet Qazaqstan均表达了扩大合作的意愿。其中，阿斯塔纳航空公司预计将于2026年下半年接收波音787“梦想客机”，为开通哈萨克斯坦与美国之间的直飞航线创造条件。SCAT航空公司则计划扩大机队规模，并与美国合作伙伴在奇姆肯特机场建设飞机维修与技术服务中心。

此外，托卡耶夫总统还与美国国际开发金融公司（DFC）管理层举行会谈。双方重点讨论了采矿业项目，以及对区域和跨区域贸易具有关键意义的交通运输和过境基础设施建设。DFC首席执行官本·布莱克表示，美国将哈萨克斯坦视为欧亚地区的重要合作伙伴。

联合国贸易和发展会议发布的《2025年世界投资报告》显示，截至2024年，哈萨克斯坦外国直接投资存量约为1510亿美元，显著高于中亚其他国家，包括土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦。文章指出，这一数据反映出国际投资者对哈萨克斯坦经济前景和制度环境的高度信心。

大使馆文章强调，哈萨克斯坦正致力于建立长期制度性合作伙伴关系，而非依赖单一项目投资。这一方针向国际社会释放出哈萨克斯坦市场稳定、开放和可预期的明确信号。

访问期间，托卡耶夫总统还出席了在华盛顿举行的和平委员会首次会议。哈萨克斯坦表示，愿为加沙地区重建及维护地区稳定作出贡献，包括提供财政支持和参与维和行动等，进一步体现了哈萨克斯坦在国际事务中的积极作用。

【编译：木合塔尔·木拉提】