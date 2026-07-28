世界顶级Dota 2战队抵达阿斯塔纳参加未来运动会2026

（哈萨克国际通讯社讯） 据哈萨克斯坦旅游和体育部消息，多支世界知名Dota 2战队已抵达阿斯塔纳，准备参加未来运动会2026。其中包括Xtreme Gaming和Vici Gaming，两支队伍均拥有丰富的国际顶级赛事经验。

Xtreme Gaming以未来运动会卫冕冠军身份来到哈萨克斯坦。参赛阵容包括Ame、NothingToSay、Xxs、fy和xNova。该战队还获得了2026年Dota 2国际邀请赛（The International 2026）的直邀资格。

Vici Gaming则是Dota 2领域最具知名度的战队之一，曾闯入国际邀请赛决赛，并长期活跃于世界顶级赛事。

与两支战队一同抵达阿斯塔纳的还有Team Resilience和Zero Tenacity，他们将共同参加本届未来运动会Dota 2项目的角逐。

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哈萨克斯坦本土战队Rune Eaters也将参赛，阵容包括丹亚尔·阿利拜、阿布迪马利克·赛劳、阿利姆·别斯帕耶夫、艾别克·托卡耶夫和尼基塔·奥斯塔霍夫。

本届Dota 2项目共有16支战队参赛，争夺总额100万美元的奖金。比赛将于8月2日至5日在阿斯塔纳扎克瑟雷克·乌什克姆皮罗夫搏击体育宫举行。

未来运动会2026将于7月29日至8月9日在阿斯塔纳举行，届时将有来自50多个国家和地区的800余名运动员参赛。