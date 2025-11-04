哈萨克斯坦首都将举办“2025阿斯塔纳媒体周”：探讨新时代媒体使命

（哈萨克国际通讯社讯）中亚地区规模最大的媒体盛会——“阿斯塔纳媒体周 Astana Media Week 2025”将于11月5日至7日在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行。今年的主题为“为国家服务——媒体的使命”，届时来自国内外的媒体专家、国际合作伙伴及政府机构代表将齐聚一堂，共同探讨新时代媒体的发展方向。