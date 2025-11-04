14:15, 04 11月 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦首都将举办“2025阿斯塔纳媒体周”：探讨新时代媒体使命
（哈萨克国际通讯社讯）中亚地区规模最大的媒体盛会——“阿斯塔纳媒体周 Astana Media Week 2025”将于11月5日至7日在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行。今年的主题为“为国家服务——媒体的使命”，届时来自国内外的媒体专家、国际合作伙伴及政府机构代表将齐聚一堂，共同探讨新时代媒体的发展方向。
为期三天的活动将包括全体会议、专题论坛、报告会、项目路演及实操培训课程，内容涵盖媒体伦理、纪录片制作、人工智能应用、形象塑造、数字传播、数据新闻以及记者职业培训等多个领域。
演讲嘉宾阵容强大，包括来自欧洲新闻电视台（Euronews）、土耳其阿纳多卢通讯社（Anadolu Agency）、土耳其之声（TRT-Avaz）、哈巴尔电视台、Qazaqstan电视台、Atameken Business、NUR.KZ及乌兹别克斯坦、土耳其、欧洲等地的专家学者。
此外，还将设立专门面向流媒体平台市场的讨论环节，届时TV+、KinoPoisk、Unico Play、Birge TV、Freedom Media等公司代表将出席。
大会期间，在媒体中心大厅将设立长达50米的LED屏幕“内容市场区（Content Market）”，集中展示新节目形式与国际合作项目，为制作公司、发行商与平台提供洽谈空间，推动哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、中国等市场的联合创作与内容交流。
【编译：达娜】