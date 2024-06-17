洪都拉斯将建一座可关押2万名囚犯的“巨型监狱”

据路透社报道，卡斯特罗当天发表电视讲话说，在谋杀、贩毒、敲诈勒索、绑架、洗钱等有组织犯罪的所有高发地区，安全部队必须“予以紧急干预”。

卡斯特罗在讲话中还宣布了其他一系列打击有组织犯罪的紧急措施，包括加强军队在打击有组织犯罪中的作用，将贩毒分子作为恐怖分子提起诉讼，铲除古柯叶和大麻种植园，摧毁毒品加工中心。

洪都拉斯陆军参谋长罗斯福·埃尔南德斯说，政府计划在洪都拉斯东部奥兰乔省与格拉西亚斯－阿迪奥斯省之间人口密度较低的地区立即开建卡斯特罗提到的这座“巨型监狱”。洪都拉斯现有25座监狱，在押大约2万名囚犯，监狱拥挤不堪。

2022年11月，卡斯特罗曾为打击帮派犯罪宣布国家进入紧急状态。按照美联社说法，卡斯特罗新宣布的一系列打击有组织犯罪措施表明其在维护社会治安方面采取更强硬立场，也是对邻国萨尔瓦多总统纳伊布·布克尔打击有组织犯罪行动的效仿。

洪都拉斯安全部长古斯塔沃·桑切斯上周宣布，今年前5个月该国凶杀案同比减少20%。

萨尔瓦多为打击有组织犯罪建造了拉丁美洲地区最大的监狱，可关押4万人。该国采取的打击有组织犯罪措施卓有成效，总统布克尔因此赢得广泛赞誉。