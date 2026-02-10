首都全面推广“无手机学校”项目：五年成效显著 校园重现书香

尤为可喜的是，许多高年级学生也开始意识到手机对学习的影响，并逐渐习惯了在校园内不依赖电子设备的生活。

阿斯塔纳市第82理工中学副校长拉扎特·塔吉鼎克兹指出，过去在课间休息时，绝大多数学生都是“低头族”，而现在，在他们手中看到书籍的情况已变得十分普遍。

—自从学生们远离了电子产品，学业质量明显出现了积极变化。孩子们之间的面对面交流增多了，课堂注意力也更加集中，-她介绍道。

作为该项目的一环，许多学校制定了专门的管理制度。学生在开始上课前，需将手机存放在专用的储物柜或储存处，待放学后方可领回。这种管理模式使学生能够将注意力完全聚焦于学习过程。

目前，首都几乎所有学校都已推行“无手机学校”项目。官方数据显示，全市约40%的学校学生已在教学过程中完全放弃使用手机。预计这一比例在未来还将持续攀升。

总之，“无手机学校”倡议是现代教育空间内将德育与纪律有机结合的重要举措，旨在为学生获取高质量教育创造良好环境。

【编译：阿遥】