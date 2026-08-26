太阳能电动汽车充电站亮相哈萨克斯坦首都

据生态和自然资源部消息，这一新型设施位于“阿拉套”体育综合体内，由哈萨克斯坦本土企业“BOLASHAQ POWER”有限责任公司研发。

该充电站无需接入城市公共电网即可独立运行，其系统将一座装机容量为100千瓦的太阳能发电站与容量达645千瓦时的储能系统相结合。项目符合哈萨克斯坦《绿色分类标准》的相关要求。

在生态和自然资源部副部长曼苏尔·奥舒尔巴耶夫主持的现场工作会议上，与会人员就未来在共和国级重要公路沿线、城市、工业企业以及其他基础设施设施附近建设和安装此类充电站的可行性进行了讨论。

“我们不能仅仅满足于建设个别‘绿色’设施，而应逐步构建完整的低碳经济基础设施体系。在这一体系中，可再生能源、电动交通、创新技术和碳项目应当协同运行。我们的任务，是从个别示范项目逐步转向在哈萨克斯坦各地区广泛应用。同时，还需要为投资者创造具有经济吸引力的条件。”奥舒尔巴耶夫在会上表示。

他指出，当前的一项重要任务，是将目前仅在个别设施中应用的此类创新解决方案，逐步推广到哈萨克斯坦各地区。

生态和自然资源部认为，扩大此类充电站网络，将有助于推动《巴黎协定》第六条框架下气候项目的发展，吸引私人投资，并减少交通运输领域温室气体排放。