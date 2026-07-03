欧盟对亚美尼亚80%的出口商品实行免关税准入

（哈萨克国际通讯社讯）欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩（Ursula von der Leyen）在埃里温会见亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬（Nikol Pashinyan）后表示，欧盟将对亚美尼亚出口至欧盟市场的80%商品实行免关税准入。欧盟负责扩大事务的委员玛尔塔·科斯（Marta Kos）也参加了此次会谈。

冯德莱恩表示，亚美尼亚近日举行的议会选举体现了该国民主制度的稳固性。

她说：“亚美尼亚人民选择了改革以及与欧盟建立更加紧密的伙伴关系。任何国家都不应因自主选择而遭受压力。因此，欧盟决定向亚美尼亚提供5200万欧元支持，并允许亚美尼亚80%的出口商品免关税进入欧盟市场。亚美尼亚可以相信欧盟的支持。”

根据新的贸易优惠政策，亚美尼亚出口的新鲜水果中99%、饮料和酒类产品中超过91%将可免关税进入欧盟市场。

欧盟将进一步增加对亚美尼亚财政支持

欧盟向亚美尼亚提供5200万欧元援助的决定于今年6月初公布。随后两周内，欧盟已向埃里温拨付3400万欧元，其余1800万欧元预计将在近期发放。

至此，欧盟向亚美尼亚提供的财政援助总额将达到2.88亿欧元。

欧盟委员会认为，亚美尼亚已成为南高加索地区稳定与民主发展的重要支柱。

欧盟同时对亚美尼亚与阿塞拜疆在和平进程中取得的历史性进展，以及亚美尼亚与土耳其关系正常化进程表示欢迎。

欧盟表示，未来将继续支持交通、能源和数字通信领域的相关项目。这些举措旨在释放地区长期和平带来的经济潜力，并加强各国人民之间的合作。

欧盟委员会介绍，这些工作将通过近期启动的区域性“互联平台”和面向南高加索通信项目发展的“和平互联”（Connectivity for Peace）计划实施。该计划总预算为2亿欧元，并有望吸引公共和私营部门总额最高达20亿欧元的投资。

此外，冯德莱恩宣布，欧盟还将通过“和平红利”（Peace Dividends）计划，从欧盟预算中额外拨款2000万欧元，用于支持亚美尼亚和阿塞拜疆地方社区发展。

这笔资金将用于医疗卫生、排雷、职业教育以及支持地方创业等项目。

此前有消息称，亚美尼亚和欧盟正研究在未来两年内实施免签制度的可能性。