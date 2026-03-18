哈萨克斯坦拟对部分刑事和行政违法行为实施大赦

议长霍沙诺夫指出，总统已决定对一部分不对公民及国家安全构成威胁的刑事和行政违法行为实施大赦。相关法律需在本届议会会期结束前通过。他强调，推动新宪法各项规定落地实施，是议员肩负的重要责任，也是具有历史意义的使命。

据悉，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫已于3月17日签署哈萨克斯坦宪法及《关于落实2026年3月15日通过的宪法的措施》总统令，并出席了新宪法通过的相关仪式。

托卡耶夫在新宪法通过仪式上发表讲话时表示，继去年对刑事责任人员实施大赦后，当前有条件对不危及国家和社会安全的部分违法行为再次实施宽赦措施。他特别指出，此次还将首次对行政违法行为实施大赦。议会需在本次会期结束前通过相关法律。

总统强调，此举是将新宪法中体现的人文理念与进步价值转化为现实制度的重要步骤，有助于在社会中进一步弘扬法治与人道精神。

【编译：达娜】