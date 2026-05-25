拉脱维亚港口对哈粮食过境运输量持续增长

会谈期间，双方重点关注农产品贸易及跨境物流合作。数据显示，2025年哈萨克斯坦与拉脱维亚农工综合体产品贸易额达到5140万美元。

叶尔梅克·肯贾汗吾勒指出，哈萨克斯坦是全球重要粮食生产国之一，全国农作物播种面积达2400万公顷，其中相当大部分为粮食作物。同时，面粉、饲料、意大利面以及深加工农产品出口也在持续增长。

目前，哈萨克斯坦粮食出口量位居世界第10位，面粉出口位列全球第2，葵花籽油出口排名世界第8。

双方还讨论了经波罗的海地区运输哈萨克斯坦农产品的问题。数据显示，2025年通过拉脱维亚港口运输的哈萨克斯坦农产品达到75万吨，而今年年初以来已达25万吨， 过境运输规模持续扩大。

此外，双方还就农业科研与教育合作交换意见。目前，哈萨克国立农业研究大学与拉脱维亚生命科学与技术大学已开展学术交流、科研实习及联合研究等合作项目。

叶尔梅克·肯贾汗吾勒表示，希望进一步扩大Erasmus+框架下的合作，推动联合科研项目、学术交流以及硕博双学位项目发展。

会谈结束后，双方签署了植物检疫领域合作谅解备忘录。双方认为，该文件将进一步加强两国在植物检疫及农业贸易领域的合作。

【编译：达娜】