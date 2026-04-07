哈萨克斯坦计划增加对德原油出口 今年供应量拟提升至250万吨

据能源部新闻处消息，双方在会谈中就扩大哈萨克斯坦与巴伐利亚州在能源领域的合作交换了意见，重点讨论了增加哈萨克斯坦原油供应等相关议题。

阿克肯杰诺夫指出，哈德两国之间的合作具有系统性和多领域特点，当前已覆盖传统能源、石油加工、机械制造、可再生能源以及“绿氢”等多个方向。

据介绍，双方还就向德国施韦特炼油厂供应哈萨克斯坦原油问题进行了讨论。阿克肯杰诺夫表示，在此前达成协议的基础上，通过“友谊”输油管道的运输量持续稳步增长：2023年已突破100万吨，2025年达到210万吨，2026年计划进一步提升至250万吨。

在能源基础设施现代化方面，西门子能源的参与引起关注。目前，阿拉木图第二热电厂扩建与改造项目正在推进，相关燃气轮机设备已进入交付与安装阶段，同时还在开展哈萨克斯坦专业技术人员培训工作。类似合作模式也计划应用于突厥斯坦蒸汽—燃气联合循环装置建设项目。

此外，可再生能源发展仍是双方合作的重要方向。德国Goldbeck Solar GmbH和Solarnet Investment GmbH正在卡拉干达州实施总装机容量176兆瓦的光伏电站项目。

位于曼格斯套州的“HYRASIA ONE”项目被视为具有战略意义的重点工程。项目涵盖“绿氢”和氨能生产，规划建设总装机容量达40吉瓦的风电和光伏电站，以及产能达20吉瓦的电解槽综合体。按规划，未来该项目氢气年产量有望达到200万吨。

会谈结束时，双方重申将进一步深化伙伴关系，并指出双边能源合作正保持稳定发展态势，这与全球能源转型和可持续发展的方向高度契合。

【编译：阿遥】