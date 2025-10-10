对白俄罗斯出口翻倍 首次哈白农业论坛将在首都举行

博格丹诺夫大使表示，此次论坛将聚焦乳制品与肉类养殖、植物栽培等农业领域，对相关从业者具有重要意义。论坛将分为三大板块：第一板块关注畜牧业及动物健康管理；第二板块涉及植物栽培及植物保护；第三板块则聚焦于提升畜牧业和植物栽培生产效率的机械设备。他还透露，论坛期间预计将签署总金额约为5000万至6000万美元的合作协议。

大使高度评价哈萨克斯坦推动高附加值产品生产的政策。他指出，白俄罗斯同样重视通过深加工从每吨原材料中获取更高附加值，出口以“白俄罗斯制造”品牌为核心的深加工产品。哈萨克斯坦目前也积极推行类似政策，双方将在论坛上分享经验、技术和成果，期待实现互利共赢。

“KazAgro/KazFarm”展览规模空前

据ExpoGroup公司负责人肖尔潘·科扎巴耶娃介绍，“KazAgro/KazFarm-2025”展览是中亚乃至独联体地区规模最大的农业盛会，今年已是第16次举办。

目前，已有来自全球25个国家的近300家企业报名参展，其中包括白俄罗斯企业。

肖尔潘·科扎巴耶娃表示，此类展览为推动哈萨克斯坦农产品出口、促进国内外农业企业和投资者之间的合作搭建了重要平台。

Фото: Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі

哈萨克斯坦对白俄罗斯出口翻倍

博格丹诺夫大使还透露，今年哈萨克斯坦与白俄罗斯的双边贸易额增长了17%，其中哈萨克斯坦对白俄罗斯的商品出口更是增长了两倍。尽管这一增长可能受到去年较低基数的影响，但双边贸易的积极势头令人振奋。双方计划在未来几年将双边贸易额提升至15亿美元，近年已接近10亿美元的水平。

白俄罗斯主要向哈萨克斯坦出口机械制造产品，包括组装生产的拖拉机和联合收割机，食品类产品在哈萨克斯坦市场也颇受欢迎。大使特别提到，白俄罗斯食品因严格遵循兽医和卫生标准而广受消费者青睐。另一方面，哈萨克斯坦向白俄罗斯出口农产品及加工工业所需的铁合金、金属和橡胶等原材料。

【编译：木合塔尔·木拉提】