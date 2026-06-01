会谈期间，双方就进一步拓展两国农工产业合作、深化双边贸易往来以及加强投资伙伴关系等议题深入交换了意见。

—哈萨克斯坦高度重视与伊朗在农业领域合作关系的发展。两国农产品具有较强互补性，而双边贸易额持续增长正是这一合作潜力的有力体现，-萨帕若夫表示。

数据显示，2024年两国农产品贸易额同比增长55.8%，达到3.42亿美元，占双边贸易总额的79%。其中，哈萨克斯坦对伊朗农产品出口额增长97%，达到2.385亿美元。尤其是粮食出口表现突出，供应量增长一倍以上，达到110万吨，出口总额达2.253亿美元。

会谈中，双方重点讨论了扩大对伊粮食出口以及增加符合国际兽医标准和清真标准牛羊肉供应等问题。与此同时，双方一致认为，在植物油及其他食品供应方面，两国合作仍拥有广阔的发展空间和增长潜力。

阿塔巴克表示，伊朗愿进一步加强与哈萨克斯坦的经贸合作。

—哈萨克斯坦是伊朗在本地区最重要的合作伙伴之一。我们期待进一步扩大双边贸易规模，增加农产品运输量，开辟新的物流通道，并在农产品加工和农工综合体领域实施更多联合项目，-他说。

投资合作同样是此次会谈的重要内容之一。萨帕若夫邀请伊朗企业和投资者积极参与哈萨克斯坦农业生产及农产品深加工项目，特别是在粮食和油料作物加工领域开展合作。

会谈结束时，双方重申，将继续在农工综合体各重点领域保持密切协作，进一步巩固和发展互利共赢的伙伴关系。