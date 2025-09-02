中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    15:54, 02 9月 2025

    哈萨克斯坦对出租车司机引入新规定

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦交通部宣布，对通过手机应用提供出租车服务的司机将实施新的要求。今后，欲通过手机应用提供出租车服务的司机，必须通过eGov门户向地方政府提交通知，表明其“出租车司机”的身份。同时，驾驶员每天连续驾车的时间不得超过9小时。

    出租车
    Фото: Kazinform

    交通部国内公路运输管理局负责人在接受“Bugin LIVE”节目采访时表示，根据《汽车运输法》，凡是从事出租车运输的个人或公司，都必须在地方政府建立的专门名录中登记，并遵守相关法律要求。

    自今年1月起，根据《社会法典》框架下的修订，个人也可合法从事出租车服务。在此之前，仅个体企业家和法人有权提供相关服务。如今，个体企业和法人的合规性由雇主负责，而个人司机的合规性则由打车应用平台监督。这意味着，相关移动应用对确保法律遵守负有直接责任。

    交通部专家强调，如果打车平台提供的服务违法，将面临限制或监管措施。部分问题由交通部负责，部分则归属内务部管辖。两部门正在联合开展监督工作。若发现违法行为，将向大型打车平台通报并要求整改；如司机或平台违反法律，将按照现行法规处理。此外，交通部与内务部每年都会联合开展检查行动，一旦发现出租车司机存在违规行为，将依法予以罚款。

    仅在2024年，阿斯塔纳交通警察就查处了500多名非法出租车司机。官方统计显示，今年因未进行司机体检、未对车辆进行技术检验而违规的行为，已被罚款总额达1,550万坚戈；因违反劳动制度的罚款金额则超过7,800万坚戈。

    新规定的实施，旨在加强出租车行业的监管，保障乘客安全，并提高交通运输服务的整体质量。

    【编译：达娜】

    社会 交通
