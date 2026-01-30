特朗普威胁对加拿大造飞机征收50%关税

特朗普说，加拿大坚定拒绝认证湾流500、600、700和800机型飞机是错误和非法的。在湾流飞机获得充分认证前，美方将收回对加拿大庞巴迪环球特快系列飞机的认证以及所有在加拿大制造飞机的认证。

特朗普说，加拿大通过这一认证流程实际上禁止了湾流飞机在加拿大的销售。“如果这一情况因任何原因没有得到立即纠正，我将会对加拿大在美国销售的所有飞机征收50%的关税。”

总部位于美国佐治亚州的湾流航空航天公司主要生产商用飞机。据公司网站介绍，目前，全球有超过3400架湾流飞机在服役。总部位于加拿大蒙特利尔的庞巴迪公司成立于1942年，公司目前聚焦高端公务机和相关拓展业务。

特朗普的关税政策和他关于加拿大成为美国“第51个州”的言论让美加传统同盟关系趋于紧张。加拿大总理卡尼20日在达沃斯世界经济论坛年会上发表演讲，批评美国政策破坏世界秩序。