俄罗斯对华管道天然气出口首次超过对欧

据俄方初步统计，通过“西伯利亚力量”管道向中国输送天然气达388亿立方米，较2024年增长24.8%。这一数字已超过对欧洲远邻国家（包括土耳其）的管道气总出口量。

Gazprom表示，公司继续可靠地向近邻国家供气。2025年，对中亚和外高加索地区的出口量有所增加。其中，向哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦的俄罗斯天然气供应增长22.2%，对格鲁吉亚的供应则增长40.4%。

俄罗斯对华天然气出口显著增加，主要受三方面因素推动：一是中国能源需求持续稳定增长，尤其是工业生产和城市扩张带动用气量攀升；二是“西伯利亚力量”基础设施产能逐步提升，按合同约定逐步实现更大输送规模；三是在欧洲市场面临限制和政治经济因素影响下，俄罗斯出口重心加速向亚洲转移。

值得一提的是，此前Gazprom与中国石油天然气集团公司（CNPC）已宣布将建设新的天然气管道项目。

