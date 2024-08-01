马斯克对决马杜罗？亿万富翁接受委内瑞拉总统的奇怪挑战

在刚刚结束的全国大选中，马杜罗和他的对手各自声称获胜。然而，官方投票结果的公布被推迟，最终马杜罗以51%的得票率被宣布为胜利者。此结果引发了广泛质疑，马斯克随后在X上指责这是舞弊行为。他还转发了阿根廷总统哈维尔·米莱（Javier Milei）的推文，呼吁马杜罗“承认失败，结束多年的社会主义、贫困、颓废和死亡”。

在马斯克的攻击之后，马杜罗于周一在委内瑞拉的全国电视直播中表示：“你想打架吗？来吧。埃隆·马斯克，我准备好了。我不怕你，埃隆·马斯克。无论你想在哪里打，我都奉陪。”

周三下午，马斯克在X上回应“我接受”，并表示：“他会退缩的。”他还补充道：“如果我赢了，他必须辞去委内瑞拉独裁者的职位。如果他赢了，我送他去火星的免费旅行。”

截至美国东部时间周三下午3:30，马杜罗尚未对此回应，两人何时何地进行战斗仍不清楚。

背景信息

在有争议的总统选举结束后，马杜罗面临的批评声浪不断增大。尽管马杜罗承诺进行自由和公平的选举，但干扰指控不断增加，因为他的主要对手被禁止参选，他的对手的见证人也被拒绝进入中央计票点。最终公布的结果显示马杜罗以51%的得票率获胜，而反对派候选人、退役外交官埃德蒙多·冈萨雷斯获得了44%的选票。反对派声称他们至少比马杜罗多赢得了390万张选票。自那以后，全国范围内爆发了导致十多人死亡的致命抗议活动，超过1000人被捕。与马杜罗政府关系密切的国家最高法院已被要求对总统选举进行审计。

相关事件

去年六月，马斯克曾提议与Facebook创始人马克·扎克伯格进行一场比试，扎克伯格似乎接受了这一邀请。然而，尽管Meta发言人声称扎克伯格认真考虑了这一挑战，马斯克也表示这场“笼斗”将在他的平台上进行直播，但最终这场比试并未得以实施。

“马杜罗也是个壮汉，可能很会打架，所以这会是一场真正的战斗。”马斯克在周三下午的推文中写道。“扎克伯格是个小家伙，那会是一场短暂的战斗，哈哈。”

财富评估

作为六家公司的联合创始人，马斯克是全球最富有的人，截至周三，其净资产估计为2406亿美元。他在2022年以440亿美元收购了Twitter，并将其改名为X，同时还持有电动车制造商特斯拉和火箭制造商SpaceX等公司股份。

【编译：达娜】