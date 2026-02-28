特朗普宣布对伊朗启动大规模军事行动

特朗普在其社交平台Truth Social发布了一段时长八分钟的视频声明，称相关打击行动“旨在保护美国人民”。

他说，美国政府的政策立场是“该恐怖政权绝不能拥有核武器”。“我要再次重申，他们永远不会拥有核武器。”特朗普在视频中表示。

特朗普还指出，由于美国在与伊朗核问题谈判中“耐心已经耗尽”，美方被迫采取军事行动。

他表示，美国的目标是摧毁伊朗的全部导弹武器库，并打击其导弹生产能力。

“我们将摧毁他们的导弹，并彻底摧毁其导弹生产设施。”他说。

此外，特朗普要求伊朗伊斯兰革命卫队以及伊朗警方缴械，并表示如果对方放下武器，美方将确保其安全。

“我对伊朗警方和安全部队说：立即放下武器，否则将面临严重后果。伊朗人民，自由的时刻已经到来。请待在家中，不要外出，街道上十分危险。行动结束后，你们将能够管理自己的国家。这是你们推翻这一政权的唯一机会。”特朗普表示。

此前当天早些时候，以色列方面宣布已对德黑兰实施打击。