中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    13:20, 28 二月 2026 | GMT +5

    特朗普宣布对伊朗启动大规模军事行动

    （哈萨克国际通讯社讯）美国总统唐纳德·特朗普确认，美国已对伊朗启动“大规模军事行动”。此举是在以色列宣布对德黑兰实施导弹打击之后对外公布的。

    Трамп Иранға қарсы ауқымды әскери операция бастағанын мәлімдеді
    Фото: Видеодан алынған кадр

    特朗普在其社交平台Truth Social发布了一段时长八分钟的视频声明，称相关打击行动“旨在保护美国人民”。

    他说，美国政府的政策立场是“该恐怖政权绝不能拥有核武器”。“我要再次重申，他们永远不会拥有核武器。”特朗普在视频中表示。

    特朗普还指出，由于美国在与伊朗核问题谈判中“耐心已经耗尽”，美方被迫采取军事行动。

    他表示，美国的目标是摧毁伊朗的全部导弹武器库，并打击其导弹生产能力。

    “我们将摧毁他们的导弹，并彻底摧毁其导弹生产设施。”他说。

    此外，特朗普要求伊朗伊斯兰革命卫队以及伊朗警方缴械，并表示如果对方放下武器，美方将确保其安全。

    “我对伊朗警方和安全部队说：立即放下武器，否则将面临严重后果。伊朗人民，自由的时刻已经到来。请待在家中，不要外出，街道上十分危险。行动结束后，你们将能够管理自己的国家。这是你们推翻这一政权的唯一机会。”特朗普表示。

    此前当天早些时候，以色列方面宣布已对德黑兰实施打击。

    标签:
    国际 美国 伊朗 以色列
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
    正在阅读