    09:27, 31 12月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦加强对煽动民族对立行为的法律追责

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦已加强对煽动民族仇恨相关内容的法律责任追究，同时，在公共场所穿着妨碍面部识别的服饰也将被依法追究行政责任。国务顾问叶尔兰·卡林在其社交媒体上发布了上述消息。

    卡林表示，托卡耶夫总统已签署一系列法律文件，旨在进一步落实国家政策中“法律与秩序”这一根本原则。

    据卡林介绍，此次获批的规范主要涉及预防违法行为、限制非法内容传播等问题，并对《行政违法法典》作出了相应的修改和补充。

    卡林指出，此次立法创新主要包括以下内容：

    ——对发布和传播非法内容，特别是煽动民族和宗派仇恨材料的行为，增设行政责任；

    ——对在公共场所穿着妨碍个人面部特征识别服饰的行为，明确行政处罚标准；

    ——为保护儿童免受危害其健康和身心发展的信息影响，引入新的保障措施；

    ——通过完善相关立法，构建更加高效的犯罪预防体系，巩固全社会法治秩序，切实保障公民的安全与权利。

    据此前报道，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫签署了一系列重要法律文件和行政决定，旨在进一步完善国家法律体系，强化违法预防和行政管理机制。

    【编译：阿遥】

    法律 哈萨克斯坦 政治
