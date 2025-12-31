哈萨克斯坦加强对煽动民族对立行为的法律追责

卡林表示，托卡耶夫总统已签署一系列法律文件，旨在进一步落实国家政策中“法律与秩序”这一根本原则。

据卡林介绍，此次获批的规范主要涉及预防违法行为、限制非法内容传播等问题，并对《行政违法法典》作出了相应的修改和补充。

卡林指出，此次立法创新主要包括以下内容：

——对发布和传播非法内容，特别是煽动民族和宗派仇恨材料的行为，增设行政责任；

——对在公共场所穿着妨碍个人面部特征识别服饰的行为，明确行政处罚标准；

——为保护儿童免受危害其健康和身心发展的信息影响，引入新的保障措施；

——通过完善相关立法，构建更加高效的犯罪预防体系，巩固全社会法治秩序，切实保障公民的安全与权利。

据此前报道，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫签署了一系列重要法律文件和行政决定，旨在进一步完善国家法律体系，强化违法预防和行政管理机制。

【编译：阿遥】