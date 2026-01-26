中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    11:34, 26 一月 2026 | GMT +5

    阿克托别州加强对华投资对话 推进大型工业项目合作

    哈萨克国际通讯社讯）在对中国进行工作访问期间，哈萨克斯坦阿克托别州代表团在副州长阿布扎勒·阿卜迪卡里莫夫率领下，于上海开展了一系列以吸引投资和推动大型工业项目落地为重点的商务会谈与磋商。

    Ақтөбе облысы Қытаймен инвестициялық диалогты күшейтуде
    Фото: gov.kz

    此次访问的主要目标是系统推介阿克托别州的投资潜力，并与中国企业建立长期、稳定的合作关系。

    会谈期间，双方重点就冶金、机械制造以及特殊经济区建设等领域展开交流。相关领域被视为推动地区可持续社会经济发展的战略性方向。

    代表团成员还包括“阿克托别”特殊经济区及哈萨克斯坦国家投资公司（KAZAKH INVEST）代表。期间，代表团向中方企业系统介绍了该州的投资环境、基础设施条件，以及通过“一站式”机制推进项目实施的具体做法。

    访问期间，代表团与苏州湖南新材料有限公司(Suzhou Hunan New Materials)举行了专题谈判，并分别与苏美达集团（SUMEC）、工业园区开发商联东集团（Liando），以及专注于区域综合开发与现代城市规划解决方案的上海优德达城市设计咨询有限公司（urbanDATA）进行了会面。各方围绕在阿克托别州建设工业设施、完善生产性基础设施以及引入现代城市发展方案等议题交换了意见。

    Ақтөбе облысы Қытаймен инвестициялық диалогты күшейтуде
    Фото: gov.kz

    根据与苏州湖南新材料公司的谈判成果，双方签署了关于在阿克托别州建设一座投资额超过1.5亿美元的铁合金工厂的意向性框架协议。

    报道指出，此次工作访问为阿克托别州在国际层面推广投资潜力、深化哈中战略伙伴关系注入了新的动力，也将为当地加快工业发展、推动新项目落地以及创造更多就业岗位提供有力支撑。

    【编译：达娜】

    标签:
    投资 哈萨克斯坦与中国 阿克托别
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
    正在阅读