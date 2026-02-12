11:34, 12 二月 2026 | GMT +5
哈萨克斯坦对蒙古国出口条件进一步优化
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦参议院（议会上院）全体会议今日审议并批准《关于批准欧亚经济联盟及其成员国与蒙古国之间临时贸易协定的法律》。该法律旨在批准2025年6月27日在明斯克签署的相关协定，为哈萨克斯坦企业拓展蒙古国市场创造更加有利条件。
本次协定由欧亚经济联盟与蒙古国签署，核心目标是通过减少或取消关税及非关税壁垒，推动双方货物贸易自由化与便利化，并加强经济合作。
参议院经济政策、创新发展和企业工作委员会指出，协定涵盖双方共367类商品。蒙古方将取消对食品和工业产品的进口关税。
根据参议员阿里别克·纳乌提耶夫介绍，蒙古方提供的关税优惠覆盖哈萨克斯坦对蒙古出口总额的92%。这意味着哈方企业在出口过程中将节省大量进口关税成本，同时有助于提升产品在蒙古市场的价格竞争力，并为扩大出口规模创造条件。
目前，哈萨克斯坦对蒙古出口的主要商品包括：
-
烟草制品
-
面包及糖果制品
-
咖啡和茶
-
药品
-
电视机、显示器及投影设备
与此同时，哈萨克斯坦从蒙古进口的商品包括：
-
马肉
-
马铃薯
-
邮票及其他有价证券
-
鞋类产品等
分析认为，协定的批准将有助于实现出口市场多元化，加强生产链合作，并提高区域贸易政策的可预测性。通过扩大农产品和工业产品出口渠道，将为本国农业与工业领域发展提供新的增长动力。
【编译：达娜】