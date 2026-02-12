哈萨克斯坦对蒙古国出口条件进一步优化

本次协定由欧亚经济联盟与蒙古国签署，核心目标是通过减少或取消关税及非关税壁垒，推动双方货物贸易自由化与便利化，并加强经济合作。

参议院经济政策、创新发展和企业工作委员会指出，协定涵盖双方共367类商品。蒙古方将取消对食品和工业产品的进口关税。

根据参议员阿里别克·纳乌提耶夫介绍，蒙古方提供的关税优惠覆盖哈萨克斯坦对蒙古出口总额的92%。这意味着哈方企业在出口过程中将节省大量进口关税成本，同时有助于提升产品在蒙古市场的价格竞争力，并为扩大出口规模创造条件。

目前，哈萨克斯坦对蒙古出口的主要商品包括：

烟草制品

面包及糖果制品

咖啡和茶

药品

电视机、显示器及投影设备

与此同时，哈萨克斯坦从蒙古进口的商品包括：

马肉

马铃薯

邮票及其他有价证券

鞋类产品等

分析认为，协定的批准将有助于实现出口市场多元化，加强生产链合作，并提高区域贸易政策的可预测性。通过扩大农产品和工业产品出口渠道，将为本国农业与工业领域发展提供新的增长动力。

【编译：达娜】