哈萨克斯坦对联合国中亚经济体特别计划国家出口增长15%

在论坛开幕式上，阿桑·达尔巴耶夫表示，SPECA已发展成为促进中亚地区贸易和经济一体化、加强交通互联互通、推动可持续发展的重要区域平台。他强调，哈萨克斯坦愿积极参与贸易、物流、可持续基础设施和创新领域的相关倡议实施。

会议期间指出，哈萨克斯坦与SPECA成员国之间的经贸合作呈现稳定增长态势。

数据显示，2025年1—11月，哈萨克斯坦与SPECA国家之间的货物贸易额达到87亿美元，同比增长10.1%。其中，哈萨克斯坦出口额增长15%，达到67亿美元，显示出本国产品在区域供应链中的参与度持续提升。

Фото: Миннацэкономики

达尔巴耶夫在发言中还重点介绍了哈萨克斯坦在贸易便利化领域取得的进展。他指出，2023年，哈萨克斯坦全面履行了世界贸易组织《贸易便利化协定》项下的全部义务，成为该地区少数完成相关进程的国家之一。

与此同时，哈萨克斯坦积极运用数字化工具支持企业发展。目前，全国已运行国家贸易门户网站 tradeinfo.kz，系统性介绍80余项进口、出口及过境程序。该平台已与区域平台Central Asia Gateway 实现对接，后者被联合国评选为全球最佳贸易门户网站。

Фото: Миннацэкономики

与会各方一致认为，进一步深化SPECA框架下的合作，不仅将推动区域内贸易增长，也有助于提升中亚国家整体经济的可持续性和竞争力。

SPECA是联合国于1997年推出的区域合作机制，其成员包括：哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、阿塞拜疆和阿富汗。

【编译：达娜】